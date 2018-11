Kolme helppoa talousvinkkiä, joilla saattaa välttää ulosoton tai jopa rikastua hieman

Puoli miljoonaa suomalaista on ulosotossa eli joka kymmenennellä suomalaisella on vaikeuksia hoitaa omat talousasiansa asiallisesti. Joulun lähestyssä monella on tavallistakin suurempi kiusaus elää yli varojensa, koska esimerkiksi lahjojen ostelu on tottakai hauskaa hommaa.

Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi listasi pyynnöstämme kolme yksinkertaista vinkkiä, joiden sisäistämisessä monella suomalaisella on puutteita. Erityisen paljon talousasioihin liittyvää ymmärtämättömyyttä on professorin mukaan ikääntyneillä ihmisillä.

Nämä kolme asiaa huomioimalla pääsee jo pitkälle:

1) Harkitse vielä kerran

Tärkeintä on pysähtyä miettimään mitä on tekemässä. Onko ostos välttämätön tai edes tarpeellinen? Onko minulla varaa maksaa tämä ja kuinka sen teen? Pärjäisinkö kuitenkin vanhalla, jonka jo omistan? Professori lausuu ääneen myös vanhan kansanviisauden: "Nuku ensin yön yli, äläkä tee päätöksiä kiireellä."

2) Pää pois pensaasta

Kalmin näkemyksen mukaan esimerkiksi osakesijoittamiseen liittyvää sijoittamisriskiä suurempi riski on, että ei suunnittele ollenkaan omia talousasioitaan. Omista tuloista ja menoista olisi tärkeää olla tietoinen. Suurimmat hölmöilyt jäisivät monelta tekemättä, jos ihminen ottaisi rehellisesti huomioon oman taloudellisen tilanteensa ja liikkumavaransa. Pienilläkin muutoksilla on mahdollista tasapainottaa taloutta, mutta korjausliikkeet kannattaa tehdä ajoissa.

3) Opettele mitä korkoa korolle -ilmiö merkitsee

Albert Einstein kutsui korkoa korolle-ilmiötä (siirryt toiseen palveluun) maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Ilmiön takia pienelläkin kuukausittaisella säästösummalla voi kartuttaa ison summan rahaa.

Jos laittaa osakesäästötilille pesämunaksi tuhat euroa ja sen jälkeen joka kuukausi säännöllisesti sata euroa, tapahtuu seuraavaa (jos osakesijoituksen tuotto on hieman Helsingin pörssin viimeisen 15 vuoden keskimääräistä tuottoa pienempi eli 7%):

- 10 vuoden kuluttua tilille on laitettu 13 000 euroa. Korkoa on kertynyt tämän lisäksi 6377 euroa.

- 20 vuoden kuluttua tilille on laitettu 25 000 euroa. Korkoa on kertynyt tämän lisäksi 31 266 euroa.

- 30 vuoden jälkeen tilille on laitettu 37 000 euroa. Korkoa on kertynyt tämän lisäksi 93 321 euroa. Yhteensä tilillä on siis peräti 130 321 euroa!

Inflaatio, verot ja erilaiset hallinnointikulut vievät toki osansa voitosta, eikä pörssikurssien kehityksestä voi mennä takuuseen. Korkoa korolle -ilmiö on kuitenkin hyvä ymmärtää.

Ilmiöllä on myös negatiivinen puoli. Käänteisenä se mahdollistaa joidenkin pikavippiyritysten tahkoamat satumaiset tuotot. Alunperin pienikin velka voi viedä velallisen ulosottoon, jos korkoja ei maksa ajallaan.

