Sukupuolen muuttaminen onnistuu omalla ilmoituksella Argentiinassa – Katso minidokumentti: 17-vuotias Aaron Armeya kertoo somessa elämästään ja neuvoo, miten tilataan rintoja litistävä toppi

No sé como describir todo esto, solo puedo decir que por fín llegó el día!💫 Estoy muy felíz ya que mi #binder cumple con su trabajo💕 Espero que nadie malinterprete la foto y que se pueda entender el mensaje que intento dejarles; si uno lucha y se esfuerza por lo que quiere tarde o temprano llega. Quiero agradecer a FTM Binders Argentina por la buena atención e información, les dejaré por unos días el link de la página en mi biografía por si algunx está interesadx en darse una vuelta.😘 Pueden decir que van de mi parte si es que les preguntan como los conocieron. Otra cosa importante que me gustaría decir es que dejemos ser a las personas, basta de odio.❤