Kaamos halii jälleen Suomi-neitoa, synkkyyttä luvassa pitkälle tammikuuhun

Maapallon kallistuneen akselin vuoksi joku osa maapallosta on koko ajan varjossa

Synkimmillään kaamos on talvipäivänseisauksen aikoihin.

Kaamos on alkanut aivan pohjoisimmassa Suomessa. Esimerkiksi ensi yönä kaamos alkaa Utsjoella ja päättyy siellä tammikuun puolivälin jälkeen.

Kaamoksen aikana aurinko ei nouse taivaanrannan yläpuolelle. Syvimmillään kaamos on vuoden lyhimmän päivän eli talvipäivänseisauksen aikaan. Tänä vuonna talvipäivänseisaus on 22. joulukuuta.

Varsinainen kaamos ei yllä koko Suomeen. Silti synkkyyttä on luvassa Etelä-Suomen asukeillekin 20. maaliskuuta asti. Tuolloin kevätpäiväntasaus tasaa tilanteen ja yö ja päivä ovat jälleen suunnilleen saman mittaiset.

Maapallon pyöriminen saa aikaan yön ja päivän vaihtelun. Juttuun liitetystä animaatiosta voit katsoa, miten maapallon akseli on aurinkoon nähden eri tavoin kallellaan eri vuodenaikoina.

Kun pohjoisella pallonpuoliskolla on talvi, niin Maan akseli on kallistunut siten, että aurinko ei paista päivälläkään napa-alueelle.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että Utsjoen ja Nuorgamin seudulla on satanut tänään noin kuusi senttimetriä lunta. Yhteensä alueen lumipeite on nyt noin 18 senttiä paksu, mikä on 10 senttiä tavanomaista vähemmän.

– Onneksi lunta on nyt tullut pohjoiseen. Se helpottaa vähän kaamoksen pimeyttä, Kotakorpi sanoo.

Lue myös:

Kaamos otti taas Suomen synkkään syleilyyn – Näillä vinkeillä jaksat pirteänä läpi pitkän pimeän