Helsinki suunnittelee suurta mullistusta: Työhakemuksessa ei näkyisi enää nimeä eikä sukupuolta – "Todella tärkeä askel"

Helsingin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki alkaisi lisätä asteittain anonyymia rekrytointia.

Kaupunki on ottamassa ensi kesän aikana käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän, jonka arvioidaan mahdollistavan aktiivisen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen. Anonyymia rekrytointia voitaisiin siis alkaa toteuttaa asteittain kesän jälkeen.

Nimetön työnhaku on ollut esillä mediassa kuluneena syksynä etenkin sen jälkeen kun joukko tunnettuja julkisuuden henkilöitää haki töitä romaninimillä saamatta kutsua edes työhaastatteluun.

Helsingissä anonyymi rekrytointi nousi käsittelyyn toukokuun lopussa, kun vasemmistoliiton valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja joukko muita valtuutettuja jättivät valtuustoaloitteen anonyymista työnhausta.

Kaupunginhallituksen varajäsen, vasemmistoliiton Anna Vuorjoki iloitsee tehdystä päätöksestä.

– Tämä on todella tärkeä askel. Tässä on otettu selkeä myönteinen kanta anonyymiin rekrytointiin. Olen todella iloinen siitä, että mennään siihen suuntaan.

Myös kaupunginhallituksen jäsen, kokoomuksen Daniel Sazonov on tyytyväinen ratkaisuun.

Hänen mielestään tehty päätös ottaa huomioon sen, että Helsinki on Suomen suurin työnantaja (siirryt toiseen palveluun). Kaupunki työllistää noin 38 000 työntekijää.

– Ratkaisu on järkevä ja realistinen. Sellainen, joka selkeästi antaa suunnan sille, mihin kaupungin rekrytointikäytäntöjä viedään. Täytyy muistaa, että tehtävät on hyvin erilaisia ja sen takia käytäntöjä ei voida muuttaa sormia napsauttamalla, Sazonov toteaa.

Kaupunginhallituksen ajatuksena on kehittää nimetöntä työnhakua kokemusten pohjalta. Kokemuksista on tarkoitus raportoida kaupunginhallitukselle viimeistään vuonna 2020.

Anonyymissa rekrytoinnissa hakemuksesta poistetaan näkyvistä hakijan nimi, syntymäaika, osoite, äidinkieli, sukupuoli ja muu sellainen tieto, joka voisi vaikuttaa rekrytoivan esimiehen valintoihin. Haastatteluvalinnat tehdään siis tietämättä näitä asioita hakijasta.

Nimettömän työnhaun lisääminen virkamiesten vastuulla

Kaupunginhallituksen esityksessä ei määritellä varsinaista aikataulua anonyymin rekrytoinnin lisäämiselle, vaan puhutaan ainoastaan sen lisäämisestä "asteittain".

– Kyllähän tämä on jollakin tavalla velvoittava ohje, mutta millä tavalla, niin siitä kaupunginhallitus ei selvästi linjannut. Se jää virkamiesten vastuulle, Vuorjoki sanoo.

Nimetön työnhaku otetaan käyttöön vasta uuden työnhakujärjestelmän myötä, sillä nykyinen järjestelmä ei sovellu siihen riittävän hyvin. Nyt käytössä olevalla järjestelmällä anonymisointi joudutaan tekemään käsin, mikä vie paljon aikaa.

Kaupunki on aiemmin kokeillut nimetöntä työnhakua esimerkiksi joissakin nuorisopalvelujen rekrytoinneissa.

– Nykyjärjestelmällä se olisi täysin manuaalipeliä. Se on todella työläs prosessi, Helsingin rekrytointipäällikkö Riitta Hellman toteaa.

"Kerro itsestäsi" -osio aiheuttaa lisätyötä

Hellmanin mukaan anonyymin rekrytoinnin käyttöönotossa joudutaan pohtimaan muun muassa sitä, miten hakemuksissa oleva avoin "kerro itsestäsi" -osio käsitellään.

– Se on oleellinen osa hakemusta, koska siellä ilmenee paljon motivaatioon ja asenteeseen liittyviä asioita. Miten tämä tieto saataisiin käyttöön ilman, että siellä on paljastavaa tietoa vaikkapa sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta. Se on pähkinä purtavaksi.

Hellman arvelee, että nimetön työnhaku tulee lisäämään henkilöstöhallinnon työtä jollakin tapaa. Varsinkin "kerro itsestäsi" -osion käsittely saattaa lisätä työmäärää.

– Tämäntyyppisessä tiedossa joudutaan analysoimaan tekstin sisältöä. Se vaatii tulkintaa ja ihan niiden tekstien läpikäymistä, ja se tekee siitä työläämmän. Työnjakoa esimiehen ja HR:n välillä joudutaan varmaankin katsomaan uusiksi.

Nimetöntä työnhakua on kokeiltu myös esimerkiksi Vantaalla, jossa päätettiin syksyllä, että kaupunki jatkaa kokeilua.

Helsingissä asia menee vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vasemmistoliiton Anna Vuorjoki uskoo sen menevän läpi myös valtuustossa, koska kaupunginhallitus päätti anonyymista rekrytoinnista yksimielisesti.

