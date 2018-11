Herätys: Vaihteleva varhaiskasvatus eriarvoistaa lapsia, uusi päivystyspuhelin hillitsee 112-ruuhkaa, uniikki suomalaislaite kopioi tuoksuja

Tämän tiedämme Ukrainan ja Venäjän konfliktista

Mustallamerellä sunnuntaina sattunut välikohtaus on saanut Ukrainan ja Venäjän välit kiristymään. Ukraina on julistanut osiin maata poikkeustilan, jonka nojalla kansalaiset voidaan pakottaa töihin puolustuskohteisiin. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui hätäistuntoon asian johdosta. Kokouksessa Yhdysvaltain YK-edustaja Nikki Haley kutsui Venäjän toimia kriisissä törkeiksi. Kokosimme yhteen, mitä konfliktista tiedetään nyt.

Kuntien tarjoaman varhaiskasvatuksen määrä vaihtelee

Esa Huuhko / Yle

Lakimuutoksen myötä kuntien on ollut kahden vuoden ajan mahdollista rajata niiden lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, joiden vanhemmista toinen on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan takia. Yhä useampi kaupunki on kuitenkin viime aikoina luopunut tai luopumassa rajauksesta. Varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila Tampereen yliopistosta on huolissaan lasten eriarvoistumisesta, kun kuntien käytännöt vaihtelevat.

Lyhyemmät jonot päivystykseen ja vähemmän turhia soittoja 112:een

Ismo Pekkarinen / AOP

Uusi päivystysapupuhelin tulee käyttöön koko maassa ensi vuoden aikana. Valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117 tulisi soittaa ennen kuin lähtee päivystykseen. Päivystysapunumero on jo käytössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Numeron on tarkoitus tulla voimaan joka puolelle Suomea vuoden 2019 aikana. Numeron käyttöön ottamisella halutaan karsia turhia terveyskeskuskäyntejä ja soittoja hätänumeroon.

Oletko aina halunnut liittää ruokakuvaasi tuoksun?

Tutkijoiden mukaan tuoksulla varustettuja somepäivityksiä saadaan odottaa ainakin muutama vuosi. Jani Aarnio / Yle

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen tuoksusyntetisaattori. Laite osaa haistaa yli kahtakymmentä eri tuoksua, analysoida ne ja valmistaa niistä kopion haisteltavaksi. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kehittämällä laitteella voi lähettää hajuviestin vaikka toiselle puolelle maailmaa. Kehittyneellä tuoksuteknologialla on viihteen ja markkinoinnin ohella monia käyttökohteita myös terveysalalla.

Pakkasta koko maassa

Yle Sää

Vielä tiistaina tuuli puhaltaa pohjoisesta, ja päivä on enimmäkseen poutainen, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Lumikuuroja tulee lähinnä vesistöjen äärellä ja merialueilla. Koko maassa on pakkasta ja tuuli lisää pakkasen purevuutta viitisen astetta. Keskiviikon vastainen yö on viikon kylmin yö. Pakkasta on 10–15 astetta laajoilla alueilla.

