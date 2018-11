Neljä Malesiassa pidätettyä suomalaista pääsevät kotiin

The New Straits Times, Yle Uutisgrafiikka

Neljä Malesiassa pidätettynä ollutta suomalaista on päästetty vapaaksi ja lähetetty paluumatkalle Suomeen, kertoo malesialainen sanomalehti New Straits Times verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Neljä suomalaista pidätettiin hotellista Langkawin saarella reilut viisi vuorokautta sitten. Kiinniotetuista kaksi on naisia ja kaksi miehiä. New Straits Timesin mukaan iältään he ovat 27 vuoden ja 60 vuoden väliltä. Yksi heistä on suomalaisen kristillisen järjestön Joosua Mission toiminnanjohtaja Timo Valtonen.

Pidätetyiltä takavarikoitiin yli 300 lehtistä, joissa oli katkelmia Raamatusta. Suomalaisten epäillään rikkoneen lakia, joka kieltää epäsovun aiheuttamisen uskonnon perusteella.

Lehti kertoo, että Malesian uskonnollisista asioista vastaavan valtionkomitean puheenjohtajan Ismail Sallehin mukaan nelikkoa oli tarkoitus syyttää, mutta syyttäjäviranomainen päättikin sen sijaan luopua oikeustoimista ja lähetti suomalaiset kotimatkalle.

Malesiassa on periaatteessa uskonnonvapaus, mutta eri uskonnoista propagointi on yhteiskuntarauhan takia kielletty.

– Olen todella huolissani tästä tapauksesta. Tämän takia korostan aina, että meidän tulee säilyttää hyvät suhteet kaikkien kesken riippumatta rodusta ja uskonnosta ja jotta emme suistuisi rauhaa rikovien kavalien tahojen matkaan, Salleh sanoi asiaa käsitelleessä tiedotustilaisuudessa.

