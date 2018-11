Kiinalaistutkija väittää muokanneensa kaksosvauvojen perimää – tiedeyhteisö epäilee hanketta ja pitää sitä hirviömäisenä

Kansainväliset tutkijat muistuttavat, että kukaan ei tiedä, millaisia ongelmia on odotettavissa muunnellun perimän siirtyessä tuleville sukupolville.

Maailman tiedeyhteisö on ottanut epäillen, mutta myös järkyttyneenä vastaan väitteet, joiden mukaan kiinalaistutkija olisi muokannut kaksosvauvojen perimää.

Shenzeniläinen tutkija He Jiankui kertoi uutistoimisto AP:lle (siirryt toiseen palveluun) antamassaan haastattelussa muokanneensa kaksostyttöjen dna:ta sikiöaikana niin, että ne eivät voi saada hi-virusta.

Stanfordin maineikkaassa yliopistossa Yhdysvalloissa opiskelleen Hen väitteitä ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä eikä aiheesta ole julkaistu tieteellistä artikkelia.

He kertoo, että hän teki muutoksia seitsemän pariskunnan alkioihin hedelmällisyyshoitojen aikana. Yhden parikunnan hoidot johtivat raskauteen, josta syntyivät Lulu- ja Nana-nimillä kutsutut tyttövauvat. Tutkija väittää poistaneensa CCR5-nimisen geenin, mikä tekee tytöt vastustuskykyisiksi hiv:lle.

"Terveiden sikiöiden perimää muunneltu tarpeettomista syistä"

Monet kansainväliset tutkijat ovat ilmaisseet järkytyksensä, mikäli He on todellakin muokkaillut sikiöiden perimää. Muutokset perimässä voivat vahingoittaa muita geenejä eikä kukaan tiedä, millaisia ongelmia on odotettavissa muunnellun perimän siirtyessä tuleville sukupolville.

Muun muassa kantasolututkimukseen erikoistunut King’s College London -yliopiston tohtori Dusko Ilic pitää hanketta eettisesti arveluttavana. Hän muistuttaa, että hiv on nykyään erittäin hyvin hoidettavissa.

Ilicin mukaan nykyisen lääkityksen ansiosta on hyvin epätodennäköistä, että hi-virus siirtyisi vanhemmasta vauvaan.

Etiikkaan erikoistunut professori Julian Savulesc Oxfordin yliopistosta luonnehti BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että kokeilu on ”hirvittävä”, mikäli se todella pitää paikkaansa.

Hän korostaa, että geenien muuntelu saattaa aiheuttaa muun muassa syöpää. Savulescin mukaan on vastuutonta, mikäli He on muokannut täysin terveiden sikiöiden perimää tarpeettomista syistä.

Tutkija He itse sanoo ymmärtävänsä, että hänen työnsä on kiistanalaista, mutta kertoo myös uskovansa, että perheet tarvitsevat tämän kaltaista teknologiaa.

Lähteet: AP