BBC: Etelä-Afrikan viinitiloilla hyönteismyrkyn epäillään aiheuttaneen mehiläisten joukkokuoleman

Hyönteismyrkky fiproniilin on aiemmin epäilty johtaneen miljoonien hunajamehiläisten kuolemaan Euroopassa.

Ainakin miljoonan mehiläisen epäillään kuolleen hyönteismyrkky fiproniiliin Cape Townin viinituotantoalueella Etelä-Afrikassa, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Kyseessä on sama hyönteismyrkky, jonka on arveltu surmanneen miljoonia hunajamehiläisiä Euroopassa. EU-maissa fiproniilin käyttö on kielletty ihmisravinnon tuotannossa.

Varapuheenjohtaja Brendan Ashley-Cooper paikallisesta Western Cape Bee Industry -yhdistyksestä kertoo BBC:lle, että myrkytyskuolemia on ollut noin 35-40 prosentissa hänen omistamistaan mehiläispesistä. Tämä merkitsee Ashley-Cooperin arvion mukaan sitä, että miljoonasta puoleentoista miljoonaa mehiläistä on kuollut epäillyn myrkytyksen seurauksena.

Eteläafrikkalaiset viininviljelijät ovat käyttäneet fiproniilia Cape Townin alueella jo pidemmän aikaa muurahaispopulaatioiden torjunnassa. Nyt kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun hyönteismyrkyn epäillään aiheuttaneen mehiläisten joukkokuolemia.

Viiniviljelmillä aiotaan tehdä nyt lisätutkimuksia, jotta voidaan varmistaa, onko mehiläiskuolemien taustalla juuri fiproniili.

Aiemmin tänä vuonna eri puolilla Eurooppaa vedettiin pois miljoonia kananmunia myynnistä, kun kävi ilmi, että fibroniilia löytyi useista myynnissä olevista kananmunaeristä.

Fiproniilia oli päätynyt muniin, koska Belgian Flanderissa toiminut yritys oli lisännyt sitä valmistamaansa hyönteismyrkkyyn, jota käytetään kanahäkkien puhdistamiseen kanapunkeista.

Fiproniili voi vaurioittaa muun muassa keskushermostoa ja maksaa.

