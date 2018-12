Turistikato pelottaa itärajalla: "Nyt mietitään, miten säilytetään työpaikat"

Historiallisen ravintola Buttehoffin yrittäjä istuu ja muistelee kymmentä vuottaan yrittäjänä. Ensimmäisena vuonna eli vuonna 2008 ihmiset liikkuivat paljon ja kävivät usein myös ravintolassa syömässä.

– Silloin 2008–2013 oli paljon venäläisiä turisteja. Täällä Imatralla oli myös tapahtumia, joissa ihmiset kävivät. Meillä oli yhtä suuret liikevaihdot kuin Helsingin keskustan ravintoloilla. Sitten vuonna 2014 Imatralla alkoi kaikilla alamäki, sanoo Kiril Georgijev.

Kiril Georgijev otti vuonna 2008 vetovastuun aivan Imatran keskustassa sijaitsevasta ravintola Buttenhoffista, kun Lars ja Birgitta Buttenhoff jäivät eläkkeelle. He tekivät ravintolassa yli 40-vuotisen uran.

Imatralla venäläiset turistit toivat pitkään merkittävän osan usean imatralaisyrityksen liikevaihdosta. Venäjän rajalle kun on keskustasta vain muutama kilometri. Kun Venäjän ruplan arvo viitisen vuotta sitten romahti, loppuivat myös turistit itärajan takaa.

Toinen takaisku oli Imatra Big Band festivaalin vuosikymmeniä pitkän historian päättyminen vuonna 2014. Tapahtuma oli joka kesä tuonut kävelykadun varrelle tuhansia vieraita.

Nyt pari viime vuotta ovat olleet vaikeita Imatran keskustan alueen yrittäjille. Vuonna 2008 Georgijevilla oli 20–22 työntekijää, nyt enää 15.

– Nyt ei puhuta voitosta tai laajennetaanko toimintaa. Nyt mietitään, miten säilytetään työpaikat ja saadaan hyvä fiilis tuohon kävelykadulle.

Paikalliset yrittäjät ja Imatran kaupunkikeskusta ry Imitsi ovat yhdessä miettineet, miten kävelykadulle saisi taas tapahtumia ja ihmisiä.

Yli 30 vuotta sitten Bulgariasta Suomeen muuttanut Georgijev on käynyt 1990-luvulla ravintola-alan koulun ja ollut töissä kahdessa ravintolassa, ennen kuin vuonna 2000 tuli Buttenhoffiin töihin. Tuo aika on jäänyt tarkasti mieleen.

– Tulin kahville Buttehoffiin ja Birgitta Buttenhoff oli nähnyt minut. Hän soitti myöhemmin perään ja kysyi tulenko töihin. Se oli huhtikuun 15. päivä, nauraa Georgijev.

Pitkät perinteet

Ravintola Buttenhoff on perustettu jo kahvila-leipomona vuonna 1936. Sotavuosina se toimi muutaman vuoden Jyväskylässä, mutta palasi sodan jälkeen Imatralle. Nykyään kävelykatu Koskenpartaalla sijaitseva ravintola on kahdessa kerroksessa. Alakerrassa on kahvila ja ruokaravintola yläkerrassa. Ruoka ja viini on ollut aina ravintolalle kunnia-asia.

– Ruuan pitää olla rehellistä ja hyvää. Me käytämme kaikenlaisia raaka-aineita, mutta Itä-Suomesta on vaikea saada hyviä raaka-aineita. Vihannekset ja juurekset tulevat läheltä. Marjat ja sienet ostamme Ruokolahdelta, sanoo Georgijev.

Imatran keskustan alueen hiljeneminen huolestuttaa yrittäjiä. 10 tai 5 vuoden takaisiin asiakasmääriin ei enää päästä, kun suomalaiset eivät käy niin usein ravintoloissa ja venäläisten turistien määrä on romahtanut. Yle

Kalat ja lihat ravintoloitsija Kiril Georgijev sanoo hankkivansa tukusta Helsingistä. Hän on myös pitkään puhunut muovipakkauksia vastaan. Hän ei pidä siitä, että raaka-aineita pakataan muoviin, jossa niitä säilytetään pitkään.

– Olen hyvin tarkka raaka-aineiden päiväyksistä. Eineksiä en hanki koskaan.

Georgijev karsastaa myös ruuan teemaviikkoja. Teemaviikot liittyvät hänen mukaansa tyypilliseen ketjuravintoloiden kulttuuriin.

– Raaka-aineita käytetään silloin kun niitä on. Syksyllä riistaa ja sieniä, ja kun tulee mätiä, sitten tehdään mätiä. Blinejä saa aina, sanoo Georgijev.

Ruoka on ravintoloissa liian kallista

Kiril Georgijevin mielestä ruuasta ja viinistä voisi puhua vaikka koko päivän, mutta niistä on vaikea väitellä. Makuasioissa harvoin on yhtä totuutta. Yhdestä asiasta hän kuitenkin on varmasti samaa mieltä kuin muutkin suomalaiset. Ravintolassa syöminen on Suomessa kallista herkkua.

– Jos eurooppalaiset syövät ulkona neljä kertaa viikossa, me emme siihen pysty. Jos menet ravintolaan nelihenkisen perheen kanssa, ostat alku-, pää- ja jälkiruuat juomineen, se on aika kallista, Georgijev sanoo.

Buttenhoffin seinällä on kuvia muun muassa imatralaisesta olympimitalistista ja moninkertaisesta MM-mitalistista, soutaja Minna Niemisestä. Yle

Goergijev järjestää myös viinimaistajaisia. Niissä on käynyt paljon myös isoja viinintuottajia ympäri maailmaa.

– Viimeksi kävi italialainen Antinori, sitä ennen Zenato. Myös Australiasta, Espanjasta ja Ranskasta on käynyt suuria viinitaloja.

Putinilla porttikielto?

Buttenhoffin ravintolalla on värikäs historia. Ravintolassa on käynyt valtiovieraita eri maista, ulkomaalaisia julkkiksia ja näyttelijöitä.

– Kaikenlaista on tapahtunut. En voi sen tarkemmin kertoa, mutta jos täällä olisi ollut piilokamera, minun ei tarvitsisi tehdä yhtään töitä.

Yksi sattumus kuitenkin tulee nopeasti mieleen, kun Venäjän päämies oli tulossa ruokailemaan.

– Putinille varattiin paikkaa 12 tuntia. Sitten hän ei edes käynyt ravintolassa. Luulen, että hänellä on porttikielto tänne, nauraa Georgijev.

Kiril Georgijev oli Yle Radio Suomen sunnuntaivieraana 2.12.2018. Kuuntele Imatralla tehty haastattelu Yle Areenasta.