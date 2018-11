16 vuotta kansanedustajana toimineen Pentti Tiusasen epäilty seksirikos oikeudessa – käsitellään suljetuin ovin

Tästä on kyse Kotkalaista kaupunginvaltuutettua Pentti Tiusasta (vas.) syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Tiusanen on kiistänyt syytteen

Kymenlaakson käräjäoikeus päätti keskiviikkona julistaa jutun asiakirjat salaisiksi ja käsittely tapahtuu suljetuin ovin

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä erotti Tiusasen oikeuskäsittelyn ajaksi

Kotkalaisen kaupunginvaltuutetun Pentti Tiusasen (vas.) epäillyn seksuaalirikoksen käsittely on alkanut Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Rikosnimike on seksuaalinen hyväksikäyttö. Tiusanen on kiistänyt syytteet.

– Olen levollisin mielin, sanoi Tiusanen medialle ennen istunnon alkua.

Oikeus määräsi heti istunnon aluksi, että tapaus käsitellään suljetuin ovin ja asiakirjat ovat salaisia. Perusteluna oli se, että jutussa käsitellään arkaluontoisia yksityiselämään liittyviä tietoja. Sekä syyttäjä että asianomistaja olivat vaatineet käsittelyä suljetuin ovin.

Syytteen tarkasta sisällöstä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Ilta-Sanomille Tiusanen kertoi (siirryt toiseen palveluun) asian liittyvän potilastyöhön. Tiusanen on ammatiltaan kirurgian erikoislääkäri.

Mehiläinen keskeytti ajanvaraukset

Vuosina 1995-2011 kansanedustajana toiminut Tiusanen on vaikuttanut pitkään myös Kotkan kuntapolitiikassa. Tällä hetkellä hän on kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti maanantaina erottaa hänet oikeuskäsittelyn ajaksi. Kotkan kaupunginhallitus on pyytänyt Tiusaselta selvitystä rikossyytteen takia.

Ensi maaliskuussa 70 vuotta täyttävä Tiusanen on leikannut potilaita muun muassa terveysyhtiö Mehiläisessä.

Kun rikosepäilyt tulivat maanantaina julki, keskeytti Mehiläinen potilasaikojen varaamisen Tiusaselle. Yhtiö haluaa ensin selvyyden siitä, mitä on tarkalleen tapahtunut Tiusasella on kuitenkin edelleen voimassaoleva sopimus Mehiläisen kanssa.

– Tämä asia tuli meille täytenä yllätyksenä. Yleisellä tasolla totean, että meillä on nollatoleranssi jos kyseessä on seksuaalinen häirintä ja erityisesti jos se liittyy lääkärinä toimimiseen, sanoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka.

Epäilyjä ennenkin

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tiusaseen kohdistuu epäilyjä. Vuonna 2009 Nelosen uutiset kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Tiusanen oli ollut epäiltynä seksirikoksesta.

Epäilty rikos oli pakottaminen sukupuoliyhteyteen ja teon epäiltiin tapahtuneen vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä vuonna 2007. Asianomistaja kuitenkin veti tutkintapyynnön pois ja tutkinta lopetettiin. Tiusasta ei ole tuomittu mistään rikoksesta.

Vuoden 2011 vaaleissa eduskunnasta tippunut Tiusanen yritti paluuta Arkadianmäelle neljä vuotta myöhemmin. Hän kuitenkin luopui yllättäen ehdokkuudestaan helmikuussa 2015.

Aluksi Tiusanen kertoi perusteluksi terveydelliset syyt. Myöhemmin paljastui, että vasemmistoliiton piirihallitus oli ottanut kielteisen kannan ehdokkuuteen ja esittänyt Tiusaselle epäluottamuslauseen.

Syynä oli epäasiallinen käytös erästä naisehdokasta kohtaan. Tiusanen kuitenkin kiisti käyttäytyneensä epäasiallisesti ketään kohtaan.

MOT paljasti Stasi-taustan

Tiusanen opiskeli lääketiedettä Greifswaldissa entisessä Itä-Saksassa 1970-luvulla. Vuonna 2001 Ylen MOT-ohjelma paljasti, että Tiusanen oli opiskelujen ohella toiminut DDR:n pahamaineisen salaisen poliisin Stasin avustajana.

Tiusasen tehtäviin kuului suomalaisten ja muiden ulkomaisten opiskelijoiden tarkkailu. Hän raportoi Stasille muun muassa opiskelijoiden poliittisista mielipiteistä, luonteenpiirteistä ja mahdollista heikkouksista. Tiusanen kirjoitti MOT:n mukaan raportin myös omasta tyttöystävästään.

Ohjelmassa Tiusanen perusteli toimintaansa yhteisen hyvän eli aatteen edistämisellä. Hän kuvaili yhteistyötä Stasin kanssa hyvin epäviralliseksi, mutta samalla tunnusti olleensa naiivi ja toimineensa typerästi.