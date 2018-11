Monen lääkärin mielestä lihavuusleikkauksia tehdään liian vähän – ensi vuonna diabeetikoiden pääsyä leikkaukseen halutaan helpottaa

Tästä on kyse Lihavuusleikkauksiin pääsyä aiotaan helpottaa.

Tyypin 2 diabetestä sairastavat henkilöt, joiden painoindeksi on 30–35 pääsisivät jatkossa leikkaukseen.

Tähän saakka leikkaukseen on päässyt, jos painoindeksi on yli 40 tai jos painoindeksi on 35 ja potilaalla on liitännäissairauksia.

Monet lääkärit ovat puhuneet Suomessa sen puolesta, että lihavuusleikkaukseen mentäisiin Suomessa nykyistä aiemmin. Nyt leikkaukseen pääsyä aiotaan helpottaa. Ensi vuodesta alkaen skalpellin alle on tarkoitus ottaa tyypin 2 diabetesta sairastavia, joiden painoindeksi on 30–35. Tällä hetkellä diabetespotilaan painoindeksi on oltava yli 35, jotta hän pääsee lihavuusleikkaukseen.

Ennen kuin vaatimuksia helpotetaan, pitää lihavuusleikkauksien Käypä hoito -suositukset päivittää. Uudet kriteerit voisivat olla voimassa ensi syksynä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan lihavuusleikkauksen läpikäyneillä diabeetikoilla sydän- ja verisuonitautien riski puolittui.

– Leikkaukseen voi hakeutua terveyskeskuslääkärin kautta. Työterveyslääkäri on todella hyvä valinta. Jos ujostuttaa, voi hakeutua yksityiselle puolelle leikkaukseen saadakseen lähetteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan vatsaelinkirurgi ja lääketieteen lisensiaatti Pirjo Käkelä sanoo.

Lihavuusleikkaus voi pelastaa ennenaikaiselta kuolemalta. Yle on kertonut aiemmin varkautelaisesta Hanna Vänttisestä, joka ei pystynyt kävelemään kunnolla ylipainonsa vuoksi. Leikkauksen jälkeen hän laihtui 50 kiloa.

Leikkaukseen ei pääse alaikäisenä

Suomessa tehdään vuosittain noin tuhat lihavuusleikkausta. Käkelän mukaan leikkauksien tarve olisi kuitenkin ainakin 3 000 vuosittain. Ihmiset eivät tiedä mahdollisuudesta päästä lihavuusleikkaukseen, Käkelä uskoo.

Lihavuusleikkaukseen on voinut päästä henkilö, jonka painoindeksi on yli 40. Konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi ihmistä, joka on 170 senttiä pitkä ja painaa 120 kiloa.

Leikkaukseen voi päästä myös henkilö, jonka painoindeksi on yli 35 ja hänellä on liitännäissairauksia, kuten esimerkiksi tyypin 2 diabetes, verenpainetauti tai uniapnea.

Tyypillisesti lihavuusleikkaukseen hakeutuu keskimäärin 47-vuotias nainen. Käkelän mukaan leikkaukseen olisi syytä hakeutua huomattavasti nuorempana.

– Nuorin, jonka olemme leikanneet, on ollut 28-vuotias.

Suomessa yhdeksän prosenttia väestöstä eli 450 000 ihmistä on vaikeasti tai sairaalloisesti lihavia. Lihavuusleikkaukseen pääsevät 18–65-vuotiaat.

Leikkauksesta toipuminen nopeaa

Käkelä kuvailee mahalaukun ohitusleikkauksen olevan kevyt toimenpide, joka on rinnastettavissa sappirakon poistoleikkaukseen.

– Mahalaukun ohitusleikkauksesta toipuu jopa paremmin. Monet lähtevät kotiin toisena päivänä leikkauksen jälkeen.

Lihavuusleikkaus helpottaa liitännäistauteja (siirryt toiseen palveluun). Käkelä kertoo, että valtaosalla leikatuista uniapnea helpotti, ja että useammalla kuin joka kolmannella tyypin 2 diabetes oli helpottanut vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen. KYSin omien seurantojen mukaan yli joka kolmannella tyypin 2 diabetes oli hävinnyt kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen.

Lääkäreiden opettajanakin työskentelevä Käkelä kertoo, että hän yrittää neuvoa tulevia lääkäreitä huomioimaan lihavuusleikkaukset hoitomuotona.

– Täytyy pohtia, onko lihavuus vaivojen takana. Näin päästäisiin hoitamaan ongelmien alkuperäistä syytä eikä liitännäissairauksia, jotka voivat johtua lihavuudesta.

Leikkauksen jälkeen peilistä katsoo eri ihminen

Leikkaukseen tulevien henkistä kanttia arvioidaan ennen operaatiota. Käkelä kertoo, että monilla leikkaukseen tulevilla on jonkinasteinen depressio. Jos sairaalassa huomataan, että henkisiä voimavaroja olisi syytä miettiä, potilas ohjataan psykiatrille tai psykologille ennen leikkausta.

– Täytyy miettiä, millainen ruumiinkuva on henkisesti. Leikkauksen jälkeen peilistä katsoo eri ihminen, hän voi näyttää laihalle, mutta tuntee itsensä vielä lihavaksi.

Mahalaukun ohitusleikkaus pudottaa painoa runsaasti, sillä kaksi vuotta leikkauksen jälkeen paino putoaa keskimäärin jopa kolmanneksen alkuperäisestä.

– Usein paino jää sille tasolle, jolla se on kahdeksan vuotta leikkauksen jälkeen, Pirjo Käkelä sanoo.

Käkelän väitös lihavuusleikkauksista (siirryt toiseen palveluun) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa marraskuun 30. päivä. Väitöksen mukaan lihavuusleikkaus johtaa merkittävään painonlaskuun, jos potilaan painoindeksi on matala ennen leikkausta. Tavoitteena on, että potilas laihduttaisi ennen leikkausta vähintään kymmenen prosenttia painostaan.