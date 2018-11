Uuden Muumi-animaation ääninä kuullaan Putous-tähtiä – katso näyte sarjasta

Helmikuussa Ylen kanavilla nähtävä Muumilaakso-sarjan ääninäyttelijät on julkaistu. Muumipeikkona kuullaan sketsisarja Putouksesta ja YleLeaksistä tunnetuksi tullut koomikko ja näyttelijä Joonas Nordman. Niiskuneidille antaa äänensä näyttelijä Alina Tomnikov, joka on myös ollut Putouksessa ja tehnyt muun muassa omaa Alina idässä -matkailuohjelmaa.

Muumimammana on Satu Silvo ja Muumipappana Ville Haapasalo, joka on tuttu monista matkailuohjelmista. Pikku Myynä kuullaan näyttelijä Kiti Kokkonen, jonka sketsihahmo Tanhupallo voitti hahmokisan kevään Putouksessa.

Nuuskamuikkusen roolin ottaa haltuunsa laulaja ja näyttelijä Olavi Uusivirta. Nipsun ääni tulee Markku Haussilalta, joka on tehnyt uraa näyttelijäntyön lisäksi tanssijana ja koreografina.

Katso, miltä uudet Muumit näyttävät ja miltä uudet ääninäyttelijät kuulostavat.

Sarja on suomalais-brittiläinen yhteistuotanto, jossa on 13 osaa. Sarjan taustatekijöissä on muun muassa Wallace & Gromitia ja Late Lammasta tehneitä ammattilaisia. Ohjelma saa ensiesityksensä Ylellä 25.2.2019.

Sarjan ruotsinkielisessä versiossa Muumien ääninä kuullaan muun muassa Christoffer Strandberg (Muumipeikko), Maria Sid (Muumimamma), Carl-Kristian Rundman (Muumipappa) ja Edith Hölmström (Niiskuneiti).

Lue lisää:

Uusi Muumilaakso-animaatio tuo rakastetut muumit nykypäivään