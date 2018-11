Kapina netissä sai kunnan ainoan bussiyhteyden palaamaan – silti sadat adressit kuivuvat joka vuosi ilman, että ne johtavat mihinkään

Hetken aikaa näytti siltä, että runsaan puolentoista tuhannen asukkaan Rautavaarasta tulee kunta, josta pääsee vain ulos.

Bussiyhtiö Savonlinja oli ilmoittanut, että se lakkauttaa viimeisen Kuopiosta Rautavaaran kautta ajavan menevän linja-autovuoron vuodenvaihteessa. Sen jälkeen pikkukuntaan ei olisi päässyt julkisella liikenteellä ollenkaan: ainoa bussilinja olisi vienyt poispäin.

Pari päivää myöhemmin yhtiö kuitenkin ilmoitti peruvansa päätöksen. Syy tähän oli asiakaspalautteen vyöry, jonka Savonlinja sai.

Yhtiö ei yksilöinyt palautetta sen tarkemmin, mutta vuoron lakkauttamista vastustettiin muun muassa nettiadressilla (siirryt toiseen palveluun), jonka ehti allekirjoittaa 544 ihmistä. Eniten allekirjoittaneita oli bussireitin päätepisteestä Nurmeksesta, mutta asiaa rummutettiin ahkerasti myös Rautavaaralla.

Konkreettisuus, tavoitteellisuus, suosio. Nämä ovat kolme asiaa, jotka usein yhdistävät onnistuneita kansalaisaloitteita, listaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta. Nämä kriteerit täyttyivät myös Kuopio–Nurmes-bussilinjan pelastamiseksi kerätyssä aloitteessa.

– Se oli konkreettinen, siinä oli selkeä tavoite ja se sai laajat kansanjoukot liikkeelle. Monen asian täytyy natsata yhteen, Pekola-Sjöblom sanoo.

"Kai sinne täytyy emännän nimikin tulla"

Aloite on yhtä aikaa hyvä ja huono esimerkki siitä, millaista on tämän päivän kansalaisvaikuttaminen. Kynnys hakea muutosta nettiadressin kautta on nyt hyvin alhaalla. Pelkästään adressit.comin kautta julkaistaan 300–700 yli sata nimeä saavaa aloitetta joka vuosi.

– Paikalliset asiat ovat yleensä suosituimpia. Esimerkiksi jos jotakin koulua ollaan lakkauttamassa, kertoo sivuston perustaja Samppa Rehu.

Yksi uusimpia aloitteita on vetoomus Tervon kunnan huoltoaseman puolesta. Osuuskauppa PeeÄssä on luopumassa tappiollisen ABC:n pyörittämisestä. Paikallisille huoltoasema on kuitenkin tärkeä, ja sadat ovat antaneet jo nimensä sen säilyttämisen puolesta.

– Täytyy ilman muuta laittaa nimi. Ja kai sinne täytyy emännän nimikin tulla, sanoo tervolainen Jukka Koljonen, jolle huoltamo ja sekatavarakauppa ovat olleet tärkeitä palveluita.

Pekola-Sjöblomin mukaan kuntalaisia parjataan joskus passiivisuudesta. Ei tarvitse kuitenkaan kuin vilkaista adressit.comin puolelle, niin saa kovin toisenlaisen kuvan.

Tässä piilee tosin myös nettiadressien varjopuoli. Esimerkiksi tällä hetkellä sivustolla kerätään nimiä "lehtipuhallinterrorin" ja "virkamiesten diktatuurin" lopettamiseksi ja tietynlaisten pillimehujen ja hampurilaiskastikkeiden saamiseksi kauppaan.

Moni antaa nimensä, vaikkei usko sillä olevan väliä

Kuntaliiton mukaan moni suomalainen antaa nimensä nettiadresseihin, vaikka ei itse uskoisi niihin. Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella noin joka kolmas on joskus antanut nimensä vetoomukseen. Silti heistäkin vain 38 prosenttia pitää tällaista vaikuttamista tehokkaana.

Tehokkaampina vaikuttamistapoina pidetään sellaisia, joihin liittyy vuorovaikutus. Esimerkiksi: talkootyö, yhdistyksen tai järjestön kautta osallistuminen, vanhempainillat tai suorat yhteydenotot päättäjiin.

– Ne ovat suoria vaikuttamiskanavia ja vaativat ihmiseltä enemmän, Pekola-Sjöblom sanoo.

Toisaalta myös netissä on nykyään useita erilaisia vaikuttamiskanavia. Adressit.comin lisäksi käytössä ovat kuntalaisaloite.fi (siirryt toiseen palveluun)- ja kansalaisaloite.fi (siirryt toiseen palveluun)-verkkopalvelut sekä otakantaa.fi (siirryt toiseen palveluun).

"Jos katuvalo on palanut, siitä voisi ilmoittaa sovelluksella"

Pekola-Sjöblomin mielestä netin kautta tapahtuvan vaikuttamisen seuraava askel voisi olla se, että pienistä asioista palautteen antaminen tulee helpommaksi. Monelle palautteenantajalle on nykyään tuttu tilanne, jossa pelkästään oikeaan vastaanottajan löytäminen kunnasta on työn ja tuskan takana.

– Jos katuvalo on palanut, siitä voisi tehdä ilmoituksen kuntaan mobiiilisovelluksen kautta. Siellä on reitit, joiden kautta toimenpiteitä saadaan tehtyä nopeasti.

Isommissa asioissa kuntalaisten vaikuttaminen tulee tulevaisuudessa yhä enemmän kansalaispaneelien kaltaisten kohtaamis- ja keskustelupaikkojen kautta, asiantuntija uskoo.