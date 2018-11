73-vuotias Anneli Rakkolainen kuntoutui pyörätuolista kuntosalikävijäksi – Kurikassa sadat vanhukset käyvät salilla, koska se on ilmaista

73-vuotias Anneli Rakkolainen istuu tottuneesti vaakasoutulaitteeseen kurikkalaisellla kuntosalilla. Hän tunnistautuu laitteen käyttäjäksi henkilökohtaisella rannekkeellaan ja soutulaite tekee tarvittavat säädöt.

Rakkolaiselle suunniteltu kunto-ohjelma ja tarvittavat painot ovat rannekkeella muistissa. Soutulaite säätää istuma-asennonkin oikeaksi Rakkolaisen tarpeisiin.

Kun Rakkolainen on tehnyt ensimmäiset kymmenen toistoa soutulaite piippaa ja käskee Rakkolaisen levätä hetken. Sitten on toisen sarjan vuoro. Ja sitten seuraavan laitteen.

Pyörätuolista kuntosalille

Kurikan kaupunki on kesästä lähtien tarjonnut yli 65-vuotiaille kaupunkilaisille maksutta liikuntapalveluseteleitä. Kymmenen euron arvoisella setelillä pääsee kuntosalille voimaharjoittelemaan ohjatusti. Aluksi mukana oli kaksi palveluntarjoajaa, nyt mukana on kolmaskin sali.

Anneli Rakkolainen lähti mukaan tyttärensä kehotuksesta. Viime talvena hän oli pari kuukautta pyörätuolissa ja lihasvoiman palauttaminen jalkoihin, käsiin ja koko kehoon oli salilla päätavoite.

– Istuin talvella pyörätuolissa ja opettelin uudelleen kävelemään. Minulla meni kaikki lihakset ja ne ovat nyt haettavissa takaisin, Rakkolainen sanoo.

Ellei kaupungilla olisi ollut tarjota palveluseteleitä, Rakkolainen arvelee, että olisi jäänyt kotiin yrittämään kuntoutumista omin voimin.

– Se ei ole sama, kuin että tulee tänne säännöllisesti.

Rakkolainen käy salilla pari kertaa viikossa. Ja tulosta syntyy. Laitteisiinkin on saatu lisätä vastuksia jo pari kertaa Rakkolaisen voimistuessa.

– Tunnen sen ihan kotonakin töitä tehdessäni, että jaksan paremmin.

"Tekoja eikä vain sanoja"

Liikuntapalveluseteleihin on sitoutunut Kurikassa jo 366 ikäihmistä. Se on 6,2 prosenttia kaupungin yli 65-vuotiaista. Seteleitä tarjotaan kullekin 40 keväällä ja 40 syksyllä.

Kiinnostus on yllättänyt kaupungin positiivisesti, vaikka tarkoittaakin samalla, että lisärahoitusta kolmen vuoden kokeilulle on keksittävä.

Vaikka ikäihmisten voimaharjoittelun tuloksia ei voida mitata euroissa, ainakaan tarkasti, kaupungin vs. liikuntatoimen päällikkö Annukka Siltakorpi uskoo, että projekti kannattaa.

– Meillä on uudessa strategiassa linjattu yhdeksi kärkiteemaksi kaupunkilaisten hyvinvointi. Tämä on nyt sitten niitä tekoja eikä vain sanoja, Siltakorpi sanoo. Kurikkalaiset ovat sitä mieltä, että vastaavaa palveluseteliä ei ole käytössä muualla.

– Ei ole ainakaan löydetty tietoa, että tälläistä olisi tehty.

Tarvittava ohjelma, käytettävät painot ja muut asetukset on tallennettu kunkin käyttäjän henkilökohtaiselle rannekkeelle. Hanne Leiwo / Yle

Liikkumaan ennen kuin se on myöhäistä

Kroppani-kuntosalin yrittäjä Pasi Haapojan mukaan palvelusetelillä salilla käyvien keski-ikä on noin 70 vuotta. Se, että seteleihin on oikeutettu jo 65-vuotiaana on sekä Siltakorven että Haapojan mukaan hyvää sairauksia ennaltaehkäisevää työtä.

– Aloitetaan liikkuminen ennen kuin on myöhäistä ja tehdään toimenpiteitä, kun se on vielä mahdollista, Siltakorpi sanoo.

Haapoja vakuuttaa, että heikkokuntoinenkin voi tulla salille ja ponnistaa parempaan.

– Saamme ennaltaehkäiseviä tuloksia aikaan paremmin kuin silloin, jos toimintakyky on jo heikompi, Haapoja sanoo.

Kuntosaliyrittäjälle ikäihmisten voimaharjoitteluhanke tarkoitti investointia uusiin älylaitteisiin, mutta ainakin toistaiseksi optimismia riittää.

– Viittin-tippoja [viitsimistä] pitää olla itsellä, mutta me yritämme luoda kuntoiluun mahdollisuudet, Haapoja sanoo.

"Ei voi kuin kiittää"

Kurikkalainen Pekka Nokso on ollut pyöräilijä, hiihtäjä ja melko aktiivinen kuntosalikävijä ennenkin, mutta nyt salikäyntejä on kolme viikossa yhden kerran sijaan.

– Yksi kerta oli liian vähän, Nokso sanoo.

Kaupungin tarjoamien palvelusetelien myötä salille on lähtenyt myös Nokson vaimo.

– Todennäköisesti meidän ei olisi tullut lähdettyä ilman tätä projektia.

Pekka Nokso kokee kuntonsa kohentuneen parin kuukauden aktiivisen kuntoilun jälkeen. Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelusetelit saavat varauksettoman kiitoksen.

– Nämä ovat todellä hyvät. Ei voi kuin kiittää.