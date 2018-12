Laista löytyi yllättävä porsaanreikä: nuoret voivat laillisesti kiertää Veikkauksen pelien ikärajaa

Suomessa alaikäisten nuorten on täysin luvallista pelata lähes kaikkia Veikkauksen rahapelejä. 14-vuotias voi huoletta raaputtaa Ässä-arpaa, jännittää loton ja kenon numeroita tai vedonlyönnin tuloksia pitkä- tai tulosvedosta ilman pelkoa, että kukaan siitä joutuisi oikeudellisen vastuuseen. Ainostaan kolikkoautomaattien pelaaminen on alaikäisiltä kielletty.

Suomessa rahapelien yksinoikeus on Veikkauksella. Arpajaislain mukaan (siirryt toiseen palveluun) Veikkaus tai sen asiamies ei saa antaa alle 18-vuotiaan pelata rahapelejä.

Täysi-ikäinen henkilö sen sijaan voi ostaa loton, vetolapun tai raaputusarvan ja antaa sen alaikäiselle. Käytännössä esimerkiksi 16-vuotias voi pyytää täysi-ikäistä ostamaan arvan tai pelikupongin kioskista alaikäisen puolesta.

– Laki koskee vain elinkeinonharjoittajaa eli hän ei saa alaikäiselle myydä. Sillä tavalla se ei riko lainsäädäntöä, kertoo neuvotteleva virkamies Jukka Tukia sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jos alaikäinen voittaa, hän voi lunastaa voittonsa itse ja pitää rahat.

Raaputusarpa lahjaksi lapselle

Veikkaus markkinoi raaputusarpojaan varsin voimakkaasti ja mainostaa niitä annettavaksi joululahjana. Veikkauksen laskelmien mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 2 miljoonaa suomalaista saa vuosittain raaputusarvan lahjaksi. Tällaisen arvan saa lahjaksi myös moni alaikäinen lapsi.

Terveystieteiden tohtori, tutkimuspäällikkö Susanna Raisamo on yksi rahapelihaittojen asiantuntijoista Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:ssä. Hän ei pidä siitä, että ihmiset antavat alaikäisille lapsilleen raaputusarpoja lahjaksi.

– Se on vähän niin kuin aikuinen antaisi tupakkaa tai alkoholia alaikäiselle. Siinä houkutellaan rahapelaamiseen ääreen.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos (siirryt toiseen palveluun), mutta rahapelin välittäminen ei ole. Raisamon mukaan kuitenkin se, että sallii lapsen pelaavan rahapelejä, tekee rahapelit lapsen silmissä hyväksyttäviksi.

Hän on järkyttynyt kuullessaan, että alaikäinen voi lunastaa arpa- tai lottovoittonsa itse.

– Ei voi olla totta. Tämä tuli minulle kyllä täytenä yllätyksenä, huokaa Raisamo.

Veikkaus markkinoi pelejään ahkerasti muun muassa kauppojen kassoilla. Matias Väänänen / Yle

Veikkaus: "Vastuu on aikuisella"

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski ei näe ongelmaa siinä, että aikuinen ostaa alaikäiselle lapselleen lottokupongin tai raaputusarvan.

– Alaikäiselle emme arpoja myy. Mehän emme voi tietää sitä, kenelle aikuinen niitä luovuttaa.

Nummikoski ei myöskään halua verrata keskenään sitä, että alkoholia ei saa luovuttaa alaikäiselle, mutta pitkäveto- tai lottokupongin saa luovuttaa.

– En pysty vertailua tekemään, koska en tunne lainsäädäntöä, sanoo Nummikoski.

Nummikoski kertoo, että Veikkauksella on ollut valmentaja Jukka Jalosen kasvoilla kampanja, jossa sanotaan, että veikkaaminen on aikuisten peliä ja että Veikkaus ei myy rahapeliä alaikäiselle. Nummikoski ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, onko pelikupongin välittäminen alaikäiselle moraalisesti väärin.

Veikkaus kuitenkin maksaa pelivoitot myös alle 18-vuotiaille.

– Meidän näkökulmasta aikuinen on pelannut. Aikuinen kantaa vastuun suhteessa lapsiin. Se on meidän mielestä selkeä asia, kertoo Nummikoski.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski haluaa aikuisten kantavan vastuun lasten pelaamisesta. Retu Liikanen / Yle

Riippuvuutta ei voi tietää etukäteen

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raisamo ei usko, että yksi lapsen raaputtama raaputusarpa vielä peliriippuvuutta toisi. Hän kuitenkin korostaa, että toisilla ihmisillä on alttius peliongelmaan huomattavasti isompi kuin toisilla ihmisillä.

– Se on vähän sama kuin tupakanpoltossa, että olisi parempi olla kokeilematta kertaakaan. Itse kun ei alttiuttaan tiedä. On ihmisiä, jotka pystyvät olemaan koko ikänsä vain juhlatupakoitsijoita ja on ihmisiä, jotka jäävät koukkuun ensimmäisestä kerrasta.

Kun nuori pääsee pelaamaan alaikäisenä, on Raisamon mukaan vaara sortua liiallisen pelaamiseen myös täysi-ikäisenä.

– Rahapeliongelmat ovat kaikkein suurimmat juuri 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä.

Raisamo kertoo, että tutkimuksien mukaan alaikäisten rahapelaaminen on vähentynyt. Mutta kun nuoret täyttävät 18 vuotta, he pelaavat ihan yhtä paljon kuin muutkin. Hän moittii Veikkausta, joka tekee peleistä entistä viihteellisempiä.

– Veikkauksen rahapeleissä on samoja ominaisuuksia kuin nuorison pelaamissa digipeleissä. Elementit ovat tuttuja muusta pelaamisesta. Nuorten on helppo siirtyä täysi-ikäisenä Veikkauksen rahapelien pariin, koska logiikka on peleissä sama.