Vihdoin päätös Vierumäen joukkohaudasta: viranomainen antoi luvan siirtää sisällissodan aikaiset vainajat kirkkomaalle

Tästä on kyse Heinolassa Vierumäen teollisuusalueen keskellä on sisällissodan aikainen joukkohauta, jossa lepää arvioiden mukaan jopa satoja vainajia.

Heinolan kaupunki ja Versowood Oy ovat pitkään hakeneet lupaa vainajien siirrolle, johon Itä-Suomen aluehallintovirasto nyt antoi luvan.

Vainajat halutaan siirtää arvokkaampaan ja sopivampaan paikkaan. Siirron aikataulu ja kustannukset ovat auki.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut harvinaisen luvan joukkohaudan vainajien siirtämiseen. Lupa koskee vuoden 1918 sisällissodan uhreja, jotka on haudattu joukkohautaan keskelle teollisuusaluetta Heinolan Vierumäellä.

Aluehallintovirasto on käsitellyt lupaa vuoden alusta saakka. Siirtolupaa vainajille ovat hakeneet Heinolan kaupunki ja Versowood Oy, joka haluaa joukkohaudan pois teollisuusalueeltaan muun muassa turvallisuussyistä.

Myönteistä siirtolupaa perustellaan muun muassa sillä, että vainajat on haudattu Vierumäelle olosuhteiden pakosta eikä heidän poiskuljettamiseen kotipaikkakunnalle ole aikoinaan ollut mahdollisuutta.

Aluehallintoviraston mukaan vainajat on pyrittävä tunnistamaan ja selvittämään heidän mahdolliset elossa olevat omaisensa. Tähän tulee käyttää tarvittaessa DNA-testejä.

Henkilöllisyys voidaan todentaa myös vainajan mukana olevasta esineistöstä. Vainajien siirron aikataulu on viela auki. Myöskään vainajien tunnistamisesta ja siirrosta aiheutuvista kustannuksista tai niiden maksajasta ei ole vielä tietoa.

Sisällisodan aikainen joukkohauta sijaitsee Heinolan kaupungin ja Versowood Oy:n omistamilla mailla. Tarkkaa tietoa teollisuusalueen keskelle haudattujen vainajien lukumäärästä ei ole. Joukkohaudalla olevassa muistokivessä viitataan yli kolmeensataan aatteensa puolesta kaatuneeseen, mutta Ylen tammikuussa haastattelemien asiantuntijoiden arvioissa vainajien määrä liikkuu parinkymmenen ja parinsadan välillä.

Vainajien mahdollinen siirto joukkohaudasta olisi työläs ja kallis urakka, mutta asiantuntijat pitävät sitä tärkeänä Juha-Petri Koponen / Yle

Vainajille on suunniteltu tilaa Heinolan hautausmaalta – lisäksi on mahdollista, että vainajia siirretään muualle mahdollisten omaisten toiveiden mukaan. Aluehallintovirasto on saanut yhteydenottoja omaisilta, joissa toivotaan mahdollisuutta siirtää vainaja sukuhautaan.

Vainajan siirtolupahakemukset ovat Suomessa verraten harvinaisia. Yleensä tuhkan tai ruumiiden siirtolupahakemukset koskettavat yksittäisiä vainajia, joiden nimi on tiedossa. Eri puolilla maata monia sisällissodan jäljiltä syntyneitä joukkohautoja on jo siirretty uuteen ympäristöön. Vierumäen joukkohauta on poikkeuksellinen, koska tiedossa ei ole vainajien tarkka lukumäärä eikä se, keitä he ovat.