Lelukauppa elää Suomessa vain joulusesongin ansiosta – palkittu lelukauppias: "Meillä on kaksi kuukautta aikaa tehdä tulos, loppuvuosi on tappiollista"

Kun Minna Kunnasluodolle tarjottiin ensimmäisen kerran kuopiolaisen lelukaupan ostamista, hänen oli harmikseen kieltäydyttävä tarjouksesta. Vuosi oli 2010, perhe asui Oulussa ja tilanne sellainen, ettei muutto Kuopioon ollut mahdollinen.

– Olen yrittäjäsuvusta ja harmitti todella paljon, etten pystynyt lähtemään.

Kunnasluoto oli ollut tradenomiopintojensa yhteydessä töissä Partasen lelukaupassa, jota tuolloin pyörittivät poptähti Jenni Vartiaisen vanhemmat.

Kun Heikki Vartiainen soitti uudestaan vuotta myöhemmin ja teki saman tarjouksen, Kunnasluoto vastasi kyllä. Jo alkuvuodesta 2012 perhe oli muuttanut Kuopioon.

Alku oli vaikea: liike oli keskustassa, josta toriremontti ja moottoritien varteen juuri valmistunut Matkuksen kauppakeskus veivät asiakkaita. Myös talouden taantuma syveni. Näytti siltä, että lelukauppiaan ura voisi jäädä lyhyeksi.

Kaksi kuukautta aikaa tehdä tulos

Suomessa on jäljellä enää alle kymmenen itsenäistä lelukauppaa. Leluala on raadollinen myös isoille toimijoille. Viime keväänä yksi maailman suurimmista leluyhtiöistä yhdysvaltalainen Toys 'R' Us meni konkurssiin.

Suomessa arviolta 90 prosenttia leluista myydään päivittäistavarakaupoissa kuten Prismassa ja Citymarketissa. Prismassa myydään vuositasolla noin neljä miljoonaa lelua.

Ulkomaiset verkkokaupat myyvät tuotteitaan halvalla, mutta niiden laadusta ei ole takeita, kuten Tukesin testi osoitti.

Suomessakin lelukauppa siirtyy verkkoon kiihtyvällä tahdilla. Verkkokauppa.comin markkinointi- ja viestintäjohtaja Seppo Niemelän mukaan verkosta ostetaan etenkin kalliimpia sekä teknisiä leluja, esimerkiksi tekniikka-Legoja.

– Taustalla on se, että kalliimpien lelujen osalta kuluttaja tekee selkeästi enemmän taustatyötä ja vertailee hintoja, Niemelä selittää.

Toisin kuin vaikkapa ruokaa, leluja ei ole pakko ostaa säännöllisesti. Kunnasluodon mukaan lelubisneksessä onkin käytännössä vain yksi ainoa sesonki: joulu.

– Meillä on kaksi kuukautta aikaa tehdä tulos, marras- ja joulukuu. Loppuvuosi on tappiollista.

Minna Kunnasluoto valittiin tänä vuonna Kuopion vuoden yrittäjäksi. Antti Karhunen / Yle

Alkutaipaleen vaikeuksien jälkeen Kunnasluodon kauppa alkoi kannattaa paremmin. Liikettä laajennettiin vastikään samaan aikaan, kun monet muut lelumyymälät laittavat lapun luukulle. Partanen muutti elokuussa Kuopiossa uusiin, isompiin tiloihin erityisesti verkkokaupan kasvun vuoksi.

En olisi ryhtynyt lelukauppiaaksi, jos olisi pitänyt aloittaa tyhjästä. Minna Kunnasluoto

Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin miljoona euroa ja tulos 16 000 euroa.

– Ei tästä mitään kultakaivosta saa. Mutta suunta on oikea.

Partasen verkkokauppa avattiin vuonna 2013. Nettikaupan myynti on kasvanut viime vuodesta lähes 40 prosenttia ja kivijalkakaupan kymmenisen prosenttia.

Suomen leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandströmin mukaan suoritus on hatun noston arvoinen, sillä alalla pienikin kasvu on ilon aihe.

Sandström arvioi, että Suomessa lelualan vuotuinen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa leluala on vakaa, vaikka lapsia syntyy entistä vähemmän ja lapset lopettavat leikkimisen aiempaa aikaisemmin.

Lelubisnekseen lasketaan mukaan kaikki perinteiset lelut ja lautapelit, mutta ei mobiilipelejä.

– Vuositasolla muutos on miinus kahden ja plus kahden välillä eli tämä ei ole mikään mahtava kasvun ala.

Lapsetkin tunnistavat logon

Kunnasluoto palkittiin tänä vuonna Kuopion vuoden yrittäjänä. Hän itse sanoo, että selviytyminen vaikealla alalla on kiinni monesta tekijästä.

Kunnasluoto muun muassa järjestää kaupassa paljon tapahtumia, joilla ihmisiä pyritään houkuttelemaan paikalle myös joulusesongin ulkopuolella.

Hänen mukaansa lelukauppias ei vain myy leluja, vaan asiakkaille on tarjottava myös elämyksiä.

– Tarkoitus olisi, että pelkkä kauppaan tulo olisi elämys niin lapsille kuin aikuisillekin.

Merkitystä on myös Lelukauppa Partasen pitkällä historialla. Juhani ja Anna Partanen perustivat ensimmäisen myymälän Kuopioon vuonna 1966.

Kunnasluodon mukaan jopa lukutaidottomat pienet lapset tunnistavat Partasen logon ja tietävät, että kyse on lelukaupasta.

– Kun ostin Lelukauppa Partasen, ostin samalla myös 50 vuoden markkinointityön. En olisi ryhtynyt lelukauppiaaksi, jos olisi pitänyt aloittaa tyhjästä.