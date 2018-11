Bomfunk MC's tekee paluun ensi kesänä

"Freestyler! Rock the microphone!"

Moni on toivonut kuulevansa Bomfunk MC's -yhtyeen Freestyler-klassikkohitin livenä. Bändi on kuitenkin pitänyt hiljaiseloa vuoden 2006 kiertueensa jälkeen, eikä ole esiintymistarjouksille lämmennyt.

Tilanne korjautuu ensi kesänä, kun Bomfunk MC's palaa festarilavoille. Yhtyeen In Stereo -esikoisalbumin julkaisusta tulee ensi vuonna kuluneeksi 20 vuotta ja sen kunniaksi bändi heittää kuusi festivaalikeikkaa.

Festivaalit ovat RMJ, Himos Juhannus, Suomipop-festivaalit Tikkurilassa, Jyväskylässä ja Oulussa sekä Solarsound Festival Seinäjoella.

Kesän keikoilla nähdään alkuperäisjäsenet Raymond Ebanks ja Gismo (Ismo Lappalainen) sekä yhtyeen tuottajana alusta asti toiminut JS16 eli Jaakko Salovaara, joka ei vuosia sitten keikkalavoille ehtinyt mukaan.

Poika vaikutti päätökseen

Festivaalijärjestäjät ovat jo vuosia yrittäneet maanitella Bomfunk MC's -yhtyettä esiintyjäksi. Paluuta on vastustellut etenkin Belgiassa asuva Raymond Ebanks, joka halusi aikoinaan pois musiikkimaailman kuplasta.

– Viime kesän loppupuolella menin Belgiaan tapaamaan Raymondia ja puhuttiin, että pitäisikö kuitenkin lähteä. Sitten soitettiin Gismolle ja päätettiin paluusta Bomfunk MC’s:n alkuperäiskokoonpanolla, kertoo Jaakko Salovaara.

– Nostalgiaa ja vähän uutta maustetta. Yllätyksiä ja vähän mash upia, lupaa Bomfunk MC's kesän paluukeikoiltaan. Kuvassa JS16 eli Jaakko Salovaara (vas), Raymond Ebanks ja Gismo. Berislav Jurišić / Yle

Ebanksin mukaan nyt on oikea aika palata esiintymään livenä. Uusi sukupolvi Suomessa on nähnyt yhtyettä vain videoilta, sillä suosion ollessa huipussaan, he kiersivät lähinnä ulkomailla.

Paluuseen vaikutti myös hänen 10-vuotias poikansa, joka räppää ja breikkaa.

– Poika sanoi, että amerikkalaisräppäri Lil Pump on parempi kuin isä. Piti sanoa, että ei ole. Nyt takaisin lavalle. Ehdin myös elää tavallista elämää ja tuli taas halu päästä esiintymään.

Tauon aikana Bomfunk MC's -yhtyeen jäsenistä Raymond Ebanks on viettänyt perhe-elämää Belgiassa, Gismo on tehnyt DJ-keikkoja Suomessa ja Jaakko Salovaara on säveltänyt ja tuottanut musiikkia koti- ja ulkomailla.

Kolmen vuoden promorundi

Bomfunk MC's -bändin nousu musiikkimaailman huipulle tapahtui vuosituhannen vaihteessa räjähdysmäisesti. In Stereo -albumilta irroitettu Freestyler-single nousi listaykköseksi 11 eri maassa ja oli Euroopan myydyin single vuonna 2000.

– Rajat alkoivat murtua, ja biisi meni ykköseksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyllähän siinä oltiin huuli pyöreänä, mutta taottiin, kun rauta oli kuuma. Olimme ekan levyn jälkeen kolme vuotta pelkästään promorundilla, muistelee Raymond Ebanks.

Gismo ja Ebanks sanovat, että tuohon aikaan liittyy paljon hyviä muistoja, vaikka pyöritys oli melkoista. Ikäviäkin asioita tapahtui, mutta aika kultaa muistot.

– Suitsutusta oli joka suuntaan ja meitä höösättiin joka paikkaan. Olemme kuitenkin Suomessa kasvaneet ja jalat maassa menneet. Mutta kun saa liikaa huomiota, sitä täytyy vähentää, Ebanks sanoo.

Suomessa iloittiin parisenkymmentä vuotta sitten, kun Darude ja Bomfunk MC's nousivat maailman listoille. Rap ja hip hop ei kuitenkaan ollut täällä vielä valtavirtamusiikkia.

– Meistä tehtiin silloin vähän teinibändi. Ehkä se jollain tavalla kuuluu asiaan, mutta räppipiireissä haluaa olla vähän vaarallisempi. Menköön sitten, koska hyvinhän se on meitä elättänyt. Ihan kiitollinen saa olla, että tätä ammattia saa tehdä, Ebanks sanoo.

Freestylerin taika

Bomfunk MC's -yhtyeen Freestyler-kappale soi edelleen ympäri maailmaa. YouTubessa biisin video (siirryt toiseen palveluun) on katsottu 128 miljoonaa kertaa.

Miksi kappale on jäänyt elämään?

– Sitä on mietitty tosi paljon ja vähän liiankin paljon. Siinä on jokin salainen resepti. Se on mieletöntä, miten paljon se vaikutti aikanaan ilmiönä nuorisoon ja breakdanceen, pohtii Jaakko Salovaara.

Kappale tehtii esikoisalbumille viimeisenä biisinä. Sen tekemisessä oli vapaat kädet.

– Siksi biisissä on minuutin mittainen intro ja muuta siistiä. Sitä ei edes ajateltu, että se olisi sinkku. Siitä tuli sinkku ja sitten räjähti pankki, Salovaara sanoo.

Kesän festarikeikoilla Bomfunk MC's esittää nostalgiannälkäisille tuttuja hittejään, mutta lupaa myös yllätyksiä.

Onko uutta musiikkia tulossa?

– Se jää nähtäväksi. Ei paljasteta vielä.