Äkkilähdöt! – tappioputki ajoi HKScanin vaihtamaan ylintä johtoaan

Sitkeästi matalana pysynyt kannattavuus ajoi elintarvikeyhtiö HKScanin hallituksen tilanteeseen, jossa se päätti yrittää ulospääsyä tappioputkesta antamalla tänään potkut sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikulalle että toimitusjohtaja Jari Latvaselle.

Molemmat jättivät tehtävänsä välittömästi. Latvasen korvaajan hakuprosessi käynnistyi saman tien.

– Yhtiöllä on vahva Tilalta haarukkaan -strategia, ja sen perussuunta on oikea. Strategian toteuttaminen ei kuitenkaan ole parantanut yhtiön kannattavuutta toivotulla tavalla. Keskitymme nyt entistä vahvemmin toimenpiteisiin, jotka vahvistavat yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta, sanoo HKScanin hallituksen puheenjohtajaksi tänään valittu Reijo Kiskola yhtiön tiedotteessa.

Kiskola on istunut yhtiön hallituksessa viime huhtikuusta lähtien. Kiskola muistetaan paremmin meijeriyhtiö Arlan toimitusjohtajana. Hän johti Arlaa 2011–2017.

Latvanen keulilla pari vuotta

Potkut saanut Latvanen veti yhtiötä konsernin toimitusjohtajana loppusyksystä 2016 alkaen. Yhtiön liikevaihto on laskenut vuosia ja tulos oli nollan pinnassa jo ennen Latvasen tuloa ja heikkeni hänen kaudellaan edelleen muun muassa ankaran hintakilpailun vuoksi.

Yhtiön tappio oli viime vuonna 42 miljoonaa euroa. Myös tämä vuosi mennyt mollivoittoisesti. Liikevaihto pieneni tammi-syyskuussa ja tappiota kertyi liki 46 miljoonaa euroa.

Kova säästökuuri

Yhtiö yrittää oikaista alamäkensä vähentämällä väkeään. Lokakuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden tuloksena yhtiön henkilöstömäärä vähenee yhteensä 165:llä yhtiön Vantaan, Forssan, Mikkelin, Paimion ja Outokummun yksiköissä.

Tehostus- ja sopeutustoimien tavoitteena on saavuttaa 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt 2020 aikana ja siitä eteenpäin.

Säästöä tarvitaan, sillä yhtiö on melko velkaantunut. Nettovelka on tänä vuonna noussut 305 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste on liki 90 prosenttia. Velan kasvu johtuu lähinnä investoinnista Rauman siipikarjayksikköön.

HKScanin liikevaihto oli viime vuonna 1,8 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 6 900 henkilöä Pohjoismaissa ja Baltiassa.