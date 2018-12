Putkassa majailevan taideteokset eivät enää jää seinille muistoksi – töherrykset poistetaan heti ja tekijästä tehdään rikosilmoitus

Poliisivankiloita on remontoitu ympäri Suomea. Kajaanissa paras poliisiputka on nimeltään sviitti.

Tästä on kyse Poliisivankiloissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota turvallisuuteen, ruokahuoltoon ja yksityisyyden säilyttämiseen.

Kajaanissa poliisivankilan paloturvallisuutta lisättiin kaksi vuotta sitten, samalla ehostettiin sellejä ja uudistettiin muita tiloja nykyaikaisiksi.

Jatkossa töherrykset poistetaan välittömästi ja töhrijästä tehdään rikosilmoitus.

KajaaniViime viikolla Kajaanin poliisivankilan uusi sammutusjärjestelmä osoitti tarpeellisuutensa, kun talteen otettu henkilö sytytti sellin roskakorin tuleen.

– Se tapaus oli minuutissa ohi, kun järjestelmä lähti käyntiin ja sadan baarin voimalla putkaan tuli vesisumu, jonka jälkeen siellä ei palanut enää mikään, kertoo ylikomisario Arto Lumikari Kajaanin poliisista.

Poliisivankiloissa sellien vaatimustaso on kasvanut viime vuosina. Lumikari kertoo, että aikaisempaa enemmän kiinnitetään huomiota muun muassa sellien paloturvallisuuteen, kiinniotettujen ruokahuoltoon ja yksityisyyteen.

Kajaanin poliisivankilan remontin yhteydessä tehtiin uusi sisäänkäynti ja asetarkastuspiste. Elisa Kinnunen / Yle

Kajaanin poliisivankilan putkat uusittiin kaksi vuotta sitten vastaamaan uutta vaatimustasoa. Remontissa asennettiin uudenlainen sammutusjärjestelmä ja seinillä olleet kannanotot, piirrokset ja töherrykset piilotettiin maalin alle.

Jatkossa uudet mahdolliset töherrykset poistetaan välittömästi.

– Töherryksen tekijälle tulee perään myös rikosilmoitus. Uskon, että kaikille on parempi, kun pinnat ovat siistit ja puhtaat, sanoo Lumikari.

Poliisivankilaan saatiin myös toimintaan sopiva keittiötila sekä suurempi valvomo, jossa pystytään seuraamaan poliisivankilan lisäksi Kajaanin keskustan toimintaa.

Uutta on myös kiinniotettujen tapaamistila, jossa vierailijan ja tavattavan välillä ei ole enää kiinteää lasiseinää. Nyt tilanteen niin vaatiessa tapaamispöytien väliin saadaan sähköisesti nostettava lasiseinä tai kalterit.

Siisti ja paremman hajuinen

Ylikomisario Arto Lumikarin mukaan uudistukset eivät ole vaikuttanut putkissa majailevien käytökseen, mutta henkilökunta on ollut tiloihin tyytyväinen.

Vartijat ovat kiitelleet keittiötä, sillä aikaisemmin kiinniotettujen ruoka lämmitettiin käytävällä olleessa mikroaaltouunissa.

Poliisivankiloiden yksityisyyteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Sellejä, joissa on poliisilain perusteella kiinniotettuja, voidaan kuitenkin valvoa kameroilla. Elisa Kinnunen / Yle

Merkittävin muutos on kuitenkin huomattavissa hajuaistilla.

– Nyt poissa ovat epämiellyttävät hajut ja epäsiisteys. Tilat ovat kliiniset ja puhtaat, joten siellä on mukavampi työskennellä, sanoo Lumikari.

Suomessa on 44 poliisivankilaa, joista noin puolet on kohennettu vastaamaan nykypäivän vaatimustasoa. Seuraavan viiden vuoden aikana on tarkoituksena saada myös muut poliisivankilat ajanmukaisiksi.

Tuhannen henkilön säilytyspaikka

Kainuussa kiinniotettujen säilytys on keskitetty Kajaanin poliisivankilaan, jossa yöpyy noin tuhat henkilöä vuodessa.

– Näistä kiinniotetuista noin 600 on poliisilakiperusteisia ja 400 rikoksesta epäiltyä, laskee Lumikari.

Tällä hetkellä Kajaanin poliisivankilassa on kolme poliisilakiin ja yhdeksän rikoslakiin perustuvaa putkaa. Poliisilakiin perustuvien sellien varustus on vaatimaton. Kaksi nahkapäällysteistä patjaa lattialla, wc-pönttö ja pieni käsienpesuallas, johon tulee kylmä vesi.

Näihin selleihin tuodaan yleensä juopuneita tai muuten häiriötä aiheuttaneita asiakkaita, ja putkassa olemista valvotaan kameroiden avulla.

Ylikomisario Arto Lumikari on tyytyväinen Kajaanin poliisivankilan remonttiin. Elisa Kinnunen / Yle

Rikoslakiin perustuvissa selleissä taso on hieman parempi. Sieltä löytyy wc-pöntön ja käsienpesualtaan lisäksi betonisänky, jossa on patja, lakanat sekä peitto. Näistä yhdeksästä sellistä yhdessä on muita parempi varustelu, ja se on saanut lempinimen sviitti.

– Sviitti tarkoittaa sitä, että kylmän veden lisäksi sinne tulee lämmin vesi ja siellä on myös televisio, sanoo Lumikari.