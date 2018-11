Herätys: Lasten psykiatrisen hoidon tarve kasvanut rajusti, Finlandia-palkinnot jaetaan tänään, Trump voi perua Putin-tapaamisen

Lapsille haetaan psykiatrista hoitoa enemmän kuin koskaan

Suomessa on arviolta yli 90 000 alle 13-vuotiasta lasta, joilla on jonkinasteisia mielenterveyden ongelmia. Osa heistä tarvitsee psykiatrista hoitoa vakaviin häiriöihin. Vuonna 2017 psykiatrista hoitoa sai Suomessa 22 000 lasta. Lastenpsykiatrian potilasmäärät ovat kasvaneet eniten suurissa kaupungeissa.

Monen lääkärin mielestä lihavuusleikkauksia tehdään liian vähän

Lihavuusleikkauksiin pääsyä aiotaan helpottaa ensi vuonna. Tarkoitus on, että mahalaukun ohitusleikkaukseen pääsee tyypin 2 diabeteksesta kärsivä potilas, jonka painoindeksi on 30–35. Tällä hetkellä diabeetikon painoindeksin täytyy olla yli 35 ennen kuin hän pääsee leikkaukseen. Kriteereiden on tarkoitus olla voimassa syksyllä. Lihavuusleikkauksen läpikäyneillä diabeetikoilla sydän- ja verisuonitautien riski puolittuu.

Ketkä voittavat tänä vuonna kirjallisuuden Finlandia-palkinnot?

Tänään selviää, kenelle Seppo Puttonen, Virpi Suutari ja Riku Rantala antavat Finlandia-palkinnot. Kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajat saavat kukin 30 000 euroa. Jokaisessa kategoriassa on ehdolla kuusi teosta. Voit seurata suoraa lähetystä juhlagaalasta Kansallisteatterista klo 14 alkaen.

Lehti: Trump saattaa peruuttaa tapaamisen Putinin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa perua tapaamisen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa pari päivää sitten Kertšinsalmessa Krimin niemimaan lähellä tapahtuneen meriselkkauksen takia, kertoo Washington Post -lehti. Trump kertoi, ettei pidä senkaltaisesta aggressiosta. Presidenttien on tarkoitus tavata Buenos Airesin G20-kokouksessa.

Euroopan ilmastopolitiikan hyvät, pahat ja rumat

Euroopan komissio julkistaa tänään näkemyksensä siitä, millaista tahtia kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi EU:ssa vähentää, jotta unioni täyttäisi Pariisin sopimuksen tavoitteet. Ilmastoasioita seuraava kansalaisjärjestö Climate Action Network (CAN) on vertaillut jäsenmaiden suoriutumista tähän saakka. Ruotsi on ykkönen, Suomi keskikastia.

Sää lauhtuu lähipäivinä

Alkuun suuressa osassa maata on pilvistä. Selkeämmillä alueilla pakkanen on yöllä ollut paikoin kireää. Kylmintä on ollut Kuhmossa, missä pakkanen kiristyi yöllä 20 asteeseen. Päivällä pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja vähitellen lauhtuu, sanoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Länsirannikolla lämpötila on päivällä jo nollan vaiheilla. Pohjois-Lapissa voi sataa ajoittain vähän lunta. Torstaiksi sää lauhtuu plussan puolelle suuressa osassa maata. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.