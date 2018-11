Paavo Pesusienen luoja on kuollut 57-vuotiaana

Maailmankuulun Paavo Pesusieni -animaatiosarjan luoja, meribiologi Stephen Hillenburg on kuollut 57-vuotiaana.

Variety-lehti (siirryt toiseen palveluun)kertoo, että Hillenburg kuoli ALS-taudin seurauksena. Hillenburg sai ALS-diagnoosin viime vuoden maaliskuussa.

Lasten ja aikuisten yhteisessä suosikkisarjassa hilpeä Paavo Pesusieni seikkaillee kaverustensa kanssa meren pohjassa sijaitsevassa Tangalan kaupungissa.

Variety-lehden mukaan sarja on palkittu sekä Britannian että Yhdysvaltojen Emmy-palkinnoilla.

Paavo Pesusientä on esitetty Yhdysvalloissa vuodesta 1999. Suomessa sarjaa näytettiin Nelosella alkuperäiskielellä vuodesta 2003.

Sittemmin Paavo Pesusienen seikkailuja on voinut seurata Nickelodeon- ja C More Juniori -kanavilla sekä Subilla.

Lisäksi anamiaatisarjasta on tehty kaksi pitkää elokuvaa.

Lähteet: Reuters