Lauttasaaren sillalta poistetaan yksi ajokaista: tulevaisuudessa Lauttasaaresta Helsinkiin autoillaan vain yhtä kaistaa pitkin

Lauttasaaren sillalla alkaa ensi kesänä peruskorjaus, jonka myötä sillalta poistetaan yksi ajokaista keskustan suuntaan.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti asiasta kokouksessaan tänään hyväksyessään Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelman.

Tulevaisuudessa Lauttasaaresta Helsingin keskustaan päin ajettaessa käytössä on enää yksi ajokaista. Keskustasta Lauttasaaren suuntaan tultaessa käytössä on jatkossakin kaksi kaistaa. Tällä hetkellä sillalla on kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

Muutos tullaan toteuttamaan Lauttasaaren sillan peruskorjauksen yhteydessä. Lauttasaaren silta on valmistunut vuonna 1969 .

– On arvioitu, että kaistamäärä riittää hyvin sillan nykyiselle liikennemäärälle ja vähän isommallekin jos on tarvetta, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, vihreiden Anni Sinnemäki sanoo.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymässä liikennesuunnitelmassa Lauttasaaren sillalle on suunniteltu yhteensä kolme autokaistaa, pyöräkaistat molempiin suuntiin sekä jalkakäytävä. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan erottamalla pyöräkaistat jalkakäytävästä ja autokaistoista.

Asukasmäärä kasvanut, ajoneuvomäärä laskenut

Sinnemäki kertoo, että 2000-luvun aikana Lauttasaaren asukasmäärä on kasvanut 30 prosentilla, mutta samaan aikaan sillan ajoneuvomäärät ovat vähentyneet 46 prosentilla.

Vuonna 2000 sillan keskimääräinen liikennemäärä oli noin 23 000 ajoneuvoa, kun tänä vuonna liikennemäärä oli keskimäärin 12 500 ajoneuvoa.

– Jos jostain syystä liikennemäärä kääntyisi vuosikymmenten tauon jälkeen uudelleen nousuun, niin vähän suuremmallekin liikennemäärälle nämä järjestelyt riittävät hyvin, Sinnemäki toteaa.

Liikennesuunnitelmassa kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että Lauttasaaren sillan kautta keskustaan kulkeva pyöräliikenne on Suomen vilkkainta. Huippuliikennemäärä on jopa yli 9 000 pyöräilijää vuorokaudessa.

Asukkaat keränneet adressia kaistojen säilyttämiseksi

Lauttasaarelaiset ovat kuitenkin huolissaan kaistojen vähentämisestä. Lauttasaari-seura on esimerkiksi kerännyt adressia (siirryt toiseen palveluun) ajokaistojen säilyttämisen puolesta. Asukkailla on huoli on siitä, että yhden ajokaistan poistaminen ruuhkauttaa liikenteen.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa kokoomuksen Risto Rautava esitti, että liikennesuunnitelma palautettaisiin uuteen valmisteluun niin, että kaikki sillan neljä autokaistaa säilytettäisiin.

– Huoli on siitä, onko tämä liian raju toimenpide sillalle. Yleiskaavan mukaan Lauttasaaren väkiluku on kasvamassa tuhansilla ihmisillä vielä tulevien vuosien aikana, Rautava sanoo.

Sinnemäki kuitenkin toppuuttelee huolia.

– Lauttasaarelaisten kannalta tässä on se hyvä puoli, että silta ei tulevaisuudessa houkuttele läpiajoliikennettä. Läpiajoliikenne on joka tapauksessa tarkoitettu tulevan sieltä Länsiväylän kautta ja Lauttasaaren tie on lauttasaarelaisille itselleen.

Sillan peruskorjaus on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Silta on käytössä peruskorjauksen aikana. Peruskorjauksen pitäisi olla valmis vuonna 2021.