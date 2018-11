Ranskassa virkamiehen epäillään vakoilleen Pohjois-Korean hyväksi

Ranskan tiedustelupalvelu tutkii senaatin eli parlamentin ylähuoneen työntekijää, jonka epäillään vakoilleen Pohjois-Korean hyväksi. Epäilty on pidätetty virastaan tutkimusten ajaksi.

Ranskan ylähuoneen vanhempi hallintovirkamies pidätettiin myöhään sunnuntaina. Tutkimuksen mukaan hänen epäillään keränneen tietoja toimitettavaksi vieraalle valtiolle ja samalla toimineen oman maansa etujen vastaisesti. Turvallisuusviranomainen on vahvistanut uutistoimistoille, että häntä epäillään vakoilemisesta Pohjois-Korealle.

Epäillyn äiti kertoi Europe 1 -radiolle, että tieto yllätti hänet täysin. Äidin mukaan mies otettiin kiinni Dijonin rautatieasemalta sunnuntai-iltana viikonlopun perhevierailun jälkeen. Sen jälkeen perhe ei ole kuullut hänestä.

Virasta pidätetty mies on esiintynyt useita kertoja Pohjois-Korean asiantuntijana televisiossa. Hänet on tunnettu ”kansainvälisten suhteiden asiantuntijana", joka on kommentoinut ja tehnyt analyysejä Koreoiden suhteista ja muista aiheista. Hän on muun muassa matkustanut Pohjois-Koreaan seitsemän kertaa vuoden 2005 jälkeen.

Tiettävästi epäilty on työskennellyt arkkitehtuurin, kulttuuriperinnön ja puutarhojen osastolla. Hän on ollut myös Ranska-Korea-ystävyysseurassa ja kirjoittanut kirjan sekä useita artikkeleita Pohjois-Koreasta. Ranska-Korea-ystävyysseura pyrkii yhteistyöhön Pohjois-Korean kanssa ja tukee Koreoiden yhdistymistä.

Epäilty kirjoitti vuonna 2013 myönteiseen sävyyn Pohjois-Korean taloudesta, vaikka se on heikko. Maahan on kohdistettu ankaria kansainvälisiä pakotteita Pjongjangin ydinohjelman vuoksi. YK on arvioinut, että noin 10,3 miljoonaa ihmistä eli 41 prosenttia Pohjois-Korean väestöstä on aliravittuja, vaikka samalla niemimaalla Etelä-Korean talous kukoistaa.

