Itse tehty ovikranssi säilyy vaikka vuosia – tarvitset vain henkarin, rautalankaa ja oksia

Tämä kranssi on tehty tuijasta ja eukalyptuksesta.

Tänä talvena on trendikästä tehdä kransseja eukalyptuksen oksista. Eukalyptuksia on eri näköisiä: joillakin on pyöreät lehdet ja toisilla pitkät ja kapeat. Yhden kranssin saa tehtyä noin kahdesta oksasta.

Eukalyptus on helppo materiaali askarteluun: Se ei pistele ja siitä leikattuja pätkiä on helppo käsitellä. Kun sen oksat kuivuvat, ne säilyttävät harmaanvihreän värinsä. Kranssi kestää edustuskunnossa vuosia, jos pitää huolta, etteivät lehdet pääse murenemaan.

Kranssin voi toki tehdä perinteisestä havustakin. Silloin kranssia täytyy pitää ulkona, jotta se ei ruskistu ja pudota neulasia. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tuijan oksat tai vaikka liimattava sammal.

Yksinkertaisen kranssin valmistaminen vie puolesta tunnista tuntiin. Rautalankakehikon ympärille sidotaan eukalyptuksen oksia kieputtamalla rautalankaa oksien ja kehikon ympäri. Väliin voi laittaa kuivuessaan värinsä säilyttäviä kukkia tuomaan väriä. Kranssin ei tarvitse olla viimeiseen asti huoliteltu, vaan siinä saa näkyä rohkeasti tekijänsä kädenjälki.

Rautalankakehikkoja voi ostaa valmiina, mutta sellaisen voi muotoilla myös itse vanhasta metallisesta henkarista. Valmiin kranssin voi koristella esimerkiksi liimaamalla siihen jouluisen rusetin tai kiertämällä ympärille valosarjan.

Kranssi ei ole vain joulunajan ilo, vaan sen koristeluita voi vaihdella vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi joulun jälkeen kranssiin voi kiinnittää vaikkapa koristelumihiutaleita.