Tutkija selvitti seksitautiin sairastuneiden kokemuksia: "Jotenkin tuntuu, että syöpä olisi ollut parempi vaihtoehto kuin tämä"

Suomessa arvioidaan noin 30 000 ihmisen saavan vuosittain seksitautitartunnan, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun).

Läheskään kaikki tartunnan saaneet eivät hakeudu tutkimuksiin.

Yksin uusia klamydiatartuntoja (siirryt toiseen palveluun) ilmoitetaan vuosittain noin 13 200, joista 65 prosenttia todetaan alle 25-vuotiailla.

Papillooma- ja herpesvirukset sekä klamydiabakteeri aiheuttavat yhdessä valtaosan seksitautitatartunnoista Suomessa.

Se tiedetään, miten taudit tarttuvat. Sitä ei ole tutkittu, millaiset kokemukset ovat yhteisiä kaikille seksitaudin saaneille.

Terveystieteiden maisterin Toni Haavan väitöstutkimus "Käytännön teoria tartunnan saaneen aikuisen kokemuksista seksitaudin kanssa elämisestä" tarkastetaan Tampereen yliopistossa 5. joulukuuta.

– Tämä oli sekä kansallisesti että kansainvälisesti ensimmäinen tutkimus, jossa oltiin kiinnostuneita näistä tartunnan saaneiden geneerisistä eli tietystä taudista riippumattomista kokemuksista, Haapa kertoo.

Kolme yhdistävää kokemusta

Väitöstutkimuksen mukaan seksitaudin saaneita yhdistää ainakin kolme kokemusta: tiedonjanon herääminen diagnoosin jälkeen, taudin vangiksi joutumisen kokemus sekä oman seksihistorian tarkasteleminen.

– Tiedonjanon herääminen viittaa siihen, että tartunnan saaneilla on voimakas tarve selvittää, mistä seksitaudissa on kysymys ja se, keneltä on tartunnan voinut saada. Taudin vangiksi joutuminen tarkoittaa erilaisia vavisuttavia tuntemuksia diagnoosin saamisen jälkeen, joihin liittyvät esimerkiksi tartuttajan syyllistäminen, likaisuuden tai saastutetuksi tulemisen tuntemukset, Haapa kuvaa.

Sitä lähti kelaan kaikkia viime aikojen tapahtumia, et keitä on ollu, klamydiaan sairastunut kertoo tutkimuksessa.

Jotenkin tuntuu, että syöpä olis ollu parempi vaihtoehto ku tämä, hiv-tartunnan saanut kertoo.

Oman seksihistorian tarkastelu näyttäytyy esimerkiksi katumuksena riskikäyttäytymisestä tai itsensä syyllistämisenä.

Mä olen sellainen riskikäyttäytyjä ollut jo aikaisemminkin, että tämä hiv ei tullut yllätyksenä.

Tutkittavat suhtautuivat tutkimuksen mukaan seksitaudin hoitoon vastuuntuntoisesti. Toisaalta hoidot voivat olla kivuliaita, mutta niiden avulla on mahdollista saada tartunta joko voitettua tai ainakaan hallintaan.

Sairastunut pelkää kumppanin saavan tartunnan

Seksitauti ei välttämättä muuta tulevaisuutta, mutta siihen liittyy erilaisia huolia.

Toni Haapa sanoo, että tartunnan saaneet voivat pelätä leimautumista ja muiden reaktiota. Välillä pelko voi osoittautua turhaksi, kun ympärillä olevat ihmiset suhtautuvatkin asiaan hyvin.

Inhottavinta on se vastaanottotila sukupuolitautien poliklinikalla, kaikki kyttää kaikkia, hiviin sairastunut kertoo.

Tartunnan jälkeen monen seksielämä kuihtuu ainakin hetkellisesti. Sairastunut tiedostaa, että hän voi tartuttaa toisia. Sairastunut pelkää tartuttavansa myös kumppaninsa.

Piti vältellä kumppanin kanssa läheisyyttäkin, ettei se sitten olis johtanu mahdolliseen kanssakäymiseen, johon en olis voinu ryhtyä kuitenkaan, klamydiaan sairastunut kertoi.

Sitä miettii, et löytyykö tulevaisuudessa sellanen kumppani, joka hyväksyy tämän tai joku jolla myös on vastaava, genitaaliherpeksen saanut kertoo.

Arki muuttuu, mutta ei välttämättä

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin tutkija kävi läpi 33 tieteellisen artikkelin kuvaukset kokemuksista ja haastatteli 8 seksitautiin sairastunutta.

Sitten teoria testattiin tilastollisesti yli 200 tartunnan saaneen kyselytutkimuksessa.

Teorian avulla on tutkijan mukaan mahdollista kehittää seksitautien ennaltaehkäisyä ja hoitoa vastaamaan entistä paremmin tartunnan saaneiden yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi teoriaa voidaan käyttää hyväksi hoitohenkilökunnan koulutuksessa.

Seksitauti muuttaa arkea enemmän silloin, kun tauti on parantumaton kuin jos se on paraneva. Osan arkea seksitauti ei muuta mitenkään.

– Arjen muutoksia ilmentävät esimerkiksi säännöllisen lääkityksen mukana kantaminen tai seksitaudin uusiutuvien oireiden ilmaantuminen ja niistä selviytyminen arjessa, Toni Haapa sanoo.

Kursiivilla olevat lainaukset ovat seksitautitartunnan saaneiden kokemuksia, jotka mainittiin väitöskirjassa.

Lue lisää:

Hiv-tartuntoja torjutaan estolääkityksellä: Maailmalla käytetty prep-lääke yleistymässä myös Suomessa – Väärin käytettynä voi lisätä seksitautitartuntoja

Idän raja-asemien testeissä paljastui uusia hiv-tartuntoja – monelle positiivinen tulos on järkytys: "Onhan se shokki"

"Tunnen olevani liian saastunut normaaliin seksiin", kirjoittaa seksitautiaan häpeävä Marjukka – katso kartalta kotiseutusi tartuntatilanne