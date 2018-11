Tuhannet pakenevat maastopaloja Australian Queenslandissa – Sydneyn suurkaupunki puolestaan kahlaa "vuosisadan myrskyssä"

Queensland Fire and Emergency Services (QFES) / EPA

Pensaspalot uhkaavat asutusta Deepwaterissa ja Baffle Creekissa Australiassa. Queensland Fire and Emergency Services (QFES) / EPA

Helleaallon kynsissä kipuilevassa Queenslandissa pahin maastopalo riistäytyi uhkaamaan Gracemeren kaupunkia, josta kaikki asukkaat eli noin 8 000 ihmistä määrättiin evakuoitumaan palon tieltä keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

– Tilanne on painostava. Teidän on kuunneltava. Perheidenne ja yhteisönne turvallisuus on laitettava ensisijalle, sanoi osavaltion pääministeri Annastacia Palaszczuk.

Australian ilmatieteenlaitos varoittaa osaa Queenslandia katastrofaalisista paloista. Alueella on rikottu lämpöennätyksiä. Queenslandin pääkaupungissa Brisbanessa lämpötila nousi 37,8 asteeseen.

Muut osavaltiot ovat lähettäneet palomiehiä sammutustöihin Queenslandiin.

Sydneyssa aamun aikana vettä 100 millimetriä

Muutaman sadan kilometrin päässä Queenslandin paloista raju sademyräkkä sotki keskiviikkopäivän Australian suurimmassa kaupungissa Sydneyssa.

Saeed Khan / AFP

Australian ilmatieteenlaitoksen mukaan kaupungissa satoi muutaman tunnin aikana 100 millilitraa vettä, mikä vastaa koko marraskuun normaalia sademäärää Sydneyssa.

– Tällainen sademäärä sattuu kohdalle vain kerran vuosisadassa, sanoi laitoksen meteorologi Ann Farrell.

Myrskytuulen saattelema sade aiheutti kaaoksen suurkaupungissa aamuruuhkan aikaan, kun vesi nosti tulvia kaduilla, rautatieasemilla ja rakennuksissa. Sydneyn kansainvälisellä lentokentällä 130 lentoa on peruttu ja yli 8 000 taloutta jäi aamulla ilman sähköä.

Poliisi on pyytänyt autoilijoita pysymään poissa teiltä kunnes vesi on laskenut ja vauriot on raivattu.

Lähteet: AFP, Reuters