Ampu tulee! WhatsApp-viestillä varoitetaan valtatien lähiasukkaita tulevista paukuista – työmaainsinööri tarvittaessa soittaa hevosenomistajalle

Tuulikki Sepänmaan puhelin pirahtaa kuulaana marraskuisena aamuna. Langan toisessa päässä on Destian työmaainsinööri Oskari Jantunen. Sepänmaasta ja Jantusesta on tullut puhelintuttuja lähimmän vuoden aikana.

– Oskari soittaa hyvissä ajoin, etten mene hevosen kanssa käppäileen kun räjäytyksiä on tiedossa. Soitto tulee yleensä aamupäivällä, jos räjäytys tehdään iltapäivällä, Sepänmaa kertoo.

Jantunen työskentelee Mikkelin ja Juvan Siikakosken välisellä tietyömaalla. Uuden, 22 kilometriä pitkän valtatien tieltä louhitaan kahden vuoden kuluessa lähes 1,5 miljoonaa kuutiota kalliota. Vajaan kahden vuoden aikana nelikaistaisen tien alta siirretään 200 000 kuorma-autolastillista kalliota. Niiden louhiminen vaatii tuhansia räjäytyksiä.

Oskari Jantunen varoittaa Sepänmaata iltapäivän paukusta soittamalla, sillä hän haluaa olla varma, että tieto tavoittaa Sepänmaan. Viesti voi jäädä huomaamatta, jos puhelin on ratsastuspuseron taskussa.

Suurin osa työmaan lähistön asukkaista saa tiedon räjäytyksistä älypuhelimeensa WhatsApp-viestinä.

– Sovelluksen avulla viestin voi kohdentaa mahdollisimman tarkasti niille asukkaille, joita räjäytys kulloinkin koskee, Jantunen huomauttaa.

"Ihminen tukehtuu turhiin viesteihin"

Idea WhatsApp-ryhmistä sai alkunsa tilaisuudesta, jota tienrakentajat pitivät työmaan alkuvaiheessa alueen asukkaille. Jantunen keräsi yhteystiedot ja ryhmitteli asukkaat asuinpaikan mukaan.

– Annoin vielä ryhmien nimeksi asuinalueen, jolloin saan viestin osoitettua helposti juuri niille, joita räjäytys tai muu liikenteeseen vaikuttava asia koskee.

Jantunen tietää omasta kokemuksesta, että viestitulva hukuttaa alleen nykypäivänä monelle tärkeätkin sanomat.

– Ihminen tukehtuu helposti turhiin viesteihin. Me pystymme kohdentamaan viestin tarkasti niille asukkaille, joita kyseinen räjäytys koskee.

Tieto voimakkaista räjäytyksistä on tarpeen erityisesti lähialueen kotieläintiloille, mutta palvelu on saanut kiitosta kauttaaltaan.

– Työmatkalaiset ovat tyytyväisiä, kun he tiedon saatuaan voivat lähteä töihin hieman aiemmin tai valita vaihtoehtoisen reitin.

Jantusella on käytössä neljä WhatsApp-ryhmää. Pienimmässä on kaksi vastaanottajaa, suurimmassa vajaat 20. Viestintä ryhmissä on kaksisuuntaista. Työmaan liikenne voi aiheuttaa lisäharmia asukkaiden käyttämille teille ja myös järjestelyt muuttuvat kaksi vuotta kestävän urakan edetessä.

– Meille tulee vastaavasti viestiä esimerkiksi tien huonosta kunnossa. Me pystymme tekemään korjaustyöt mahdollisimman nopeasti.

Tuulikki Sepänmaa. Kalle Purhonen / Yle

"Taidan itse hätkähtää hevosta enemmän"

Tuulikki Sepänmaa asuu Espoossa, mutta viettää suurimman osan vuodesta Mikkelissä. Vapaa-ajan asunto on hieman kauempana tietyömaalta, mutta ratsuhevosen tallipaikka sijaitsee lähes tietyömaan vieressä.

–Aika lähellä ne ovat tallin nurkkia olleet. Melkoisia jysäyksiä on kuulunut, ja maakin on vavahdellut, mutta eivät ne eläimet niin kauheasti säiky. Enemmän taidan itse hätkähtää kuin hevonen.

Tieurakan eteneminen on muuttanut alueen tiejärjestelyitä ja monet ratsukoiden käyttämät tutut lenkkipolut jäivät tulevan moottoritien taakse.

Uudet viestintätavat yleistyvät

Erilaisten viestintäkanavien käyttö yleistyy tierakentamisen yhteydessä nopeasti. Verkon kautta toimiva WhatsApp-sovellus on perinteistä tekstiviestiä monipuolisempi, mutta edellyttää älypuhelinta ja verkkoyhteyttä.

– Se sopiii hyvin täsmätiedottamiseen. Käytämme useita eri viestintäkanavia kohteesta ja tarpeesta riippuen. Perinteisen mediaviestinnnän sekä verkkosivujen ja facebookin rinnalle on tullut uusia tapoja, joilla ihmisiä pystytään palvelemaan paremmin. Ala muuttuu nopeasti ja toisaalta myös vaatimustaso varmaan kasvaa, Liikenneviraston digitaalisesta viestinnästä vastaava Juha Stjärnstedt kertoo.

– Esimerkiksi WhatsApp on ketterä tapa viestiä esimerkiksi asukkaille ja paljon tietyllä alueella liikkuville kuten liikennöitsijöille ja takseille.

Stjärnstedtin mukaan WhatsApp-viestejä käytettiin ensimmäisen kerran Kehä 1:n työmaalla Espoon rajan ja Hämeenlinnanväylän väliselle osuudella.

– Ryhmässä oli toista tuhatta jäsentä. Tämän kanavan käyttäminen sai paljon kiitosta tiellä liikkujilta