Ohjaaja rakastui Utsjokeen – Uuden rikossarjan kuvaukset alkavat tammikuussa

Suomen pohjoisimmasta kunnasta on tulossa suosittu kuvauskohde. Tammikuussa Utsjoella kuvattavassa rikossarjassa debytoi näyttelijänä Hildá Länsman.

UtsjokiKaamos-rikossarjan kuvauspäällikkö Tapani Launonen kahlaa tuoreessa kinoksessa, katse hakee silmää miellyttäviä kuvauskohteita. Kameraan tallentuu otoksia Skalluvaaran erotusaidan viiman pieksemistä, harmaantuneista porokämpistä. Ikkunat ovat kuurassa, sisään on mahdotonta nähdä, mutta Launonen on selvästi haltioissaan.

Launosen tehtävä on löytää juuri Utsjoen ympäristöstä sopivat kohteet, sillä sarja sijoittuu tänne, Suomen pohjoisimpaan kuntaan.

– Tämä on meidän tuottajan Markos Annalan alkuperäinen idea, johon hän on sitten kerännyt käsikirjoittajat, ohjaajat ja kuvaajat. Annala on ollut täällä aikaisemmin tekemässä töitä ja ihastunut tietysti tähän paikkaan. Hän halusi sijoittaa tämmöisen pidemmän, fiktiivisen tarinan näihin maisemiin, kertoo Launonen.

Skalluvaaran erotusaidan porokämpät. Vesa Toppari / Yle

Rikossarja "Kaamos" kertoo 40-vuotiaasta Málagassa asuvasta Europolin rikostutkijasta, Juliuksesta, joka matkustaa Utsjoelle hautaamaan äitinsä. Utsjoella Julius löytää itsensä keskeltä outoa rikosvyyhtiä, joka pakottaa tämän jäämään pohjoiseen.

Utsjoen Skalluvaaran poroerotuspaikka ei aluksi kuulunut sarjaan mitenkään. Kun ohjaaja ja kuvaajat vierailivat aidalla, kirjoitettiin Skalluvaara sarjaan mukaan väkisin, kertoo Launonen.

– Tämähän on ihan tyhjänäkin älyttömän hienon näköinen paikka. Kaikki nämä rakennukset, tämä maisema tässä ympärillä, huokaa Launonen.

– Nykyään käytetään paljon ilmakuvia. Tuonne kun heittää drone-kameran ilmaan ja katsoo poroerotuspaikan kirnua ja konttoreita, se on niin hienonnäköinen rakennelma. Se miellyttää ihmisen silmää ja herättää kysymyksiä, että miten täällä asiat tapahtuu, selittää Launonen.

Hildá Länsman näyttelee sarjassa Raakelia, viisasta ja vihaista nuorta naista. Vesa Toppari / Yle

Saamelaisartisti Hildá Länsmanin kasvoilla on totuttu näkemään vieno hymy. Pian hän pyyhkii kasvoiltaan sen pois muuttuakseen Raakeliksi. Hän debytoi näyttelijänä Kaamos-rikossarjassa Raakelina, viisaana mutta vihaisena naisena, joka laittaa asioita tapahtumaan.

– En ole ennen näytellyt. Tästä tulee esikoisroolini, jota jännitän todella paljon. Roolihahmoni Raakel on utsjokelainen nuori ja hänellä on merkittävä rooli tarinassa, kertoo Länsman ja varoo paljastamatta liikaa yksityiskohtia.

Länsman valikoitui Raakeliksi koekuvausten perusteella. Häneen otettiin yhteyttä ja pyydettiin koekuvauksiin. Näyteltyään kameran edessä pienen kohtauksen, hänet valittiin rooliin. Länsmanin lisäksi sarjassa nähdään suomalaisia eturivin näyttelijöitä kuten Kai Vaine, Armi Toivanen ja Kari Väänänen.

Lappi vetää nykyään kansainvälisiä tuotantoja. Utsjoella on aiemminkin kuvattu suuren luokan elokuvia, tai ainakin osia niistä. Ivalo-sarjasta osa kuvattiin Utsjoella. Joulukuussa elokuvateattereihin tuleva luontoelokuva "Ailo – Pienen Poron Suuri Seikkailu"on osaksi kuvattu Utsjoen tuntureilla.

Mikä tekee Kaamos-sarjasta erilaisen kuin edelliset?

– Me ollaan hyvin paljon tässä Utsjoella. Vaikka tässä on paljon jännittäviä ja kiinnostavia tarinoita, niin tämä on aika lähellä semmoista oikeaa elämää, pohtii Launonen.

Kuvauspäällikkö Tapani Launonen etsii Utsjoen ympäristöstä sopivia kuvauskohteita sarjalle. Vesa Toppari / Yle

Tuotantoyhtiö toivoo saamenpukujen loistoa saamelaishäihin

Utsjoki on sekä Suomen pohjoisin että ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Saamelaisuus tulee sarjassa esille Hildá Länsmanin ja isojen saamelaishäiden kautta. Varsinkin häitä varten tuotantoyhtiö hakee paikallisia avustajiksi. Itsensä voi ilmoittaa mukaan joko Facebookin (siirryt toiseen palveluun) tai sähköpostiosoitteen moguls@mogulmovies.com (siirryt toiseen palveluun) kautta.

– Meillä on sarjassa isot saamelaishäät. Olisihan se komeaa, jos häissä olisi saamelaisia juhlapuvuissaan, toivoo Launonen.

Mitä sarjassa lopulta tapahtuu ja minkälainen on Länsmanin rooli, se nähdään toukokuussa, kun Kaamos-sarja esitetään Nelosen ruudussa. Länsman itse odottaa jo malttamattomana uutta haastettaan ja toivoo oppivansa paljon.

– Odotan oppivani metodeja siitä, miten päästä eri tunteisiin sisälle ja miten ne eri tunnetilat saa näyteltyä ulos, pohtii Länsman.