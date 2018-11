Hätäkeskukseen soittavan pitäisi jatkossa saada apua nopeammin – viranomaiset ottivat tänään käyttöön uuden hätäpuhelujärjestelmän

Erica-nimeä kantavan järjestelmän käyttö aloitetaan Oulun hätäkeskuksesta. Kevään mittaan järjestelmä on tarkoitus ulottaa maan kaikkiin hätäkeskuksiin.

Vuosia valmisteltu uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica on otettu käyttöön torstaina 29.11. Ensimmäinen hätäilmoitus vastaanotettiin Erican kautta kymmenen yli kolmen aamuyöllä.

Pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen yhteinen järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Oulussa.

– Kansalainen soittaa edelleen 112:seen, eli hänelle järjestelmän vaihtuminen ei näy mitenkään muuten kuin toivottavasti parempana hätäkeskuspalveluna, Erican hankejohtaja Mika Lamu kertoo.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on ehtinyt jo herättää huolta. Sanomalehti Kaleva kertoi tänään Oulun hätäkeskustyöntekijöistä lähes puolen kokevan, etteivät he osaa käyttää uutta järjestelmää. (siirryt toiseen palveluun)

Päivystäjien mukaan he eivät ole koulutuksessa käyttäneet Ericasta käyttöön otettavaa versiota.

– Järjestelmän versio on ollut koko ajan sama. Siihen on kuitenkin testauksen myötä tehty korjauksia. Päivystäjien näkemys on ymmärrettävä, mutta hyvin pian järjestelmän käyttöön tulee rutiini, Lamu vakuuttaa.

Oulun jälkeen Erica on tarkoitus ottaa käyttöön kevään mittaan maan muissa hätäkeskuksissa. Oulun lisäksi Suomessa toimii viisi hätäkeskusta, jotka sijaitsevat Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa ja Vaasassa.

Yksi suuri hätäkeskus

Erica on valtakunnallinen: kun hätäkeskukseen soitetaan puhelu, ohjautuu se soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen. Jos lähin keskus on ruuhkautunut, soitto ohjautuu muihin hätäkeskuksiin. Lähitulevaisuudessa vastaan voi siis tulla esimerkiksi tilanne, jossa hätäpuhelun soittaa paikallinen asukas Lapista ja siihen vastaa päivystäjä Keravan hätäkeskuksesta.

Vaikka vastaavassa tilanteessa päivystäjän hyvästä paikallistuntemuksesta ei olisi haittaa, ei se hankejohtaja Mika Lamun mukaan ole välttämättömyyskään.

– Hätäkeskusalueet ovat ennestäänkin olleet jo niin laajoja, ettei päivystäjältä ole vaadittu, että he tuntisivat jokaisen vanhan maitolaiturin paikan.

Lamun mukaan lähtökohta paikannukseen on se, että soittaja itse kertoo, missä hän on ja minne hän apua tarvitsee.

