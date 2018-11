Valtakunnan ykköskuusi on 85-vuotias – nyt kuusikaunotar ei enää varjosta, vaan luo valoa

Ykköskuusi vuosimallia 2018 Eino Kossila / Yle ikä: 85 vuotta pituus: 22 metriä paino: 4 200 kiloa lahjoittaja: Kirsi ja Janne Turtia kotoisin Turun Moisiosta

– Se on niin pitkä. Liian pitkä. Miten tähti saadaan latvaan? mietiskelee päiväkotilainen Juliana Koivisto ikkunan äärellä.

Moision päiväkotiyksikön lapsilta meinasi aamupala mennä sivu suun, kun he ihmettelivät naapuriin tullutta valtavaa nosturia.

– Onhan tämä ikimuistoinen tapahtuma, ei tällaista moni elämänsä aikana näe, toteaa lastentarhanopettaja Eveliina Markkula.

Hetki oli unohtumaton myös kuusen lahjoittajalle, Janne Turtialle. Hän oli vaimonsa kanssa pallotellut ajatusta kuusen lahjoittamisesta jo vuoden päivät.

– Se oli tuuheutensa vuoksi liian lähellä taloa ja sammaloitti kattoa. Loppuratkaisuhan on aivan loistava, kun se pääsee joulukaupungin (siirryt toiseen palveluun) joulukuuseksi, sanoo Turtia.

Juuri pitempi ei voisi ollakaan

Turun tuomiokirkon joulukuusen hakeminen on aina jännittävää, koska kuuset tulevat yleensä tavallisten ihmisten omakotitalon pihalta. Nytkin Turun Moisiossa mittava kuusi nousi ilmoihin sahauksen jälkeen aivan omakotitalon vierestä.

Matka tuomiokirkolle jäi tällä kertaa verrattain lyhyeksi. Esimerkiksi viime vuonna ykköskuusi tuotiin 50 kilometrin takaa, Pöytyältä asti.

Tänäkin vuonna tuli tarjous 15–20 kuusesta. Valitsimme niistä kauneimman, joka täyttää kriteerit: tasainen, pitkä, tuuhea ja hyvän värinen. Timo Kajava

Kirsi ja Janne Turtian pihassa kasvanut kuusi painaa 4 200 kiloa. Iäksi laskettiin 85 vuotta. Ympärysmittaa tyvellä on sen verran, ettei miehen kädet rungon ympäri yllä.

Kuntecin työmaapäällikkö Timo Kajavalla on pitkä kokemus ykköskuusen laittamisesta lavetille, varsinaisesta kuusenkaadostahan ei voida puhua. Arboristit kiinnittivät nostoliinan rungon ympäri, ja tyven sahaamisen jälkeen nosturi hoiteli kuusen ilmojen halki.

Kolme viimeistä vuotta ykköskuusella on ollut sama pituus: 22 metriä.

– Juuri pitempää emme saisikaan kuljetettua. Risteyksistä ei päästä, jos puu on yli 25-metrinen, sanoo Kajava.

Eino Kossila / Yle

Tarjokkaita riittää

Turun kaupungin omista metsistä ei enää löydy ykköskuusen vaatimukset täyttäviä puita, mutta onneksi asukkailta tulee joka vuosi useita ilmoituksia.

– Tänäkin vuonna tuli tarjous 15–20 kuusesta. Valitsimme niistä kauneimman, joka täyttää kriteerit: tasainen, pitkä, tuuhea ja hyvän värinen, kertoo työmaapäällikkö Timo Kajava.

Lahjoitustarjouksia tulee kuusista aina, kun on ollut kovia myrskyjä.

Paluu lähtöruutuun

Ykköskuusella on tapana palata aina lähtösijoilleen muodossa tai toisessa, kunhan joulunaika on eletty. Joskus kuusen rungosta on tehty puutarhakalusteita, mutta tämä vuosikerta päätyy ihan vain polttopuiksi.

– Siitä riittää lämmikettä moneksi talveksi, toteaa Janne Turtia.

Haikeutta hän ei myönnä katsellessaan kuusen siirtymistä lavetille.

– Hyvin se on palvellut ja tarjonnut loistavan näkösuojan, mutta nyt haluamme siitä eroon.

Turun tuomiokirkon joulukuusen yli 700 led-lappua sytytetään lauantaina 1. joulukuuta klo 15.45 osana Turun suurta joulunavauspäivää.