Miten Radio Suomen soittolista syntyy? Se ja 10 muuta kysymystä musiikkipäällikkö Johan Lindroosille

Ennakkoluulo, että radiosta tulee yhtä ja samaa kulunutta hittimusiikkia ei tuoreen tutkimuksen valossa pidä lainkaan paikkansa. Suomen kolmen suurimman radiokanavan, Radio Suomen, Radio Novan ja Radio Suomipopin, musiikkivalinnat poikkeavat suurestikin toisistaan.

Yhteistä radiokanaville on soittolista. Yksittäiset toimittajat eivät siis valitse ohjelmansa musiikkia, vaan musiikki tulee ennakkoon laaditusta listasta. Keskeinen rooli soittolistan laadinnassa on musiikkipäälliköllä. Radio Suomessa musiikkipäällikkö on Johan Lindroos, joka vastaa seuraavassa teidän lukijoiden lähettämiin kysymyksiin.

Radio Suomen soittolistan uuden musiikin valitsee raati. Keitä raatiin kuuluu? Miten sen jäsenet valitaan? Entä kuka valitsee raadille esiteltävän musiikin?

Soittolistaraati kokoontuu pääosin joka viikko. Raatiin kuuluu musiikin parissa työskenteleviä ihmisiä Yleisradiosta. Joukossa on eri-ikäisiä juontajia ja musiikkitoimittajia sekä Pasilasta että Ylen aluetoimituksista. Raati ottaa kantaa noin 8–10 eri kappaleeseen. Teen musiikkipäällikkönä keskusteluiden pohjalta lopulliset päätökset.

Esimerkiksi marraskuun aikana minulle on lähetetty yli 1700 eri kappaletta, joten esivalintaa on pakko tehdä.

Monissa kappaleissa on piiloeroottista ja kuolemaan viittaavia termejä, jotka saattavat olla epäsopivia lasten korville. Kuinka tarkkaan Radio Suomen musiikkiraati kuuntelee sanoituksia ja ajatteleeko niiden sanomaa?

Musiikkiraadissa otetaan huomioon monta tekijää ja teksti on yksi tärkeimmistä. Näistä käydään myös usein paljon keskustelua. Kanavan kohderyhmänä on aikuinen yleisö ja teemme valinnat sen mukaan.

Ymmärrän kuitenkin, että monet kuuntelevat radiota autossa, jossa saattaa olla myös lapsia kyydissä. Pyrimme valitsemaan musiikkia, jossa sanoitukset ovat hyvän maun rajoissa.

Mistä johtuu, että aamulla vaihtaessani kanavaa YLE Tampereesta YLE Poriin, molemmilla kanavilla soi sama biisi?

Viime syksynä yhdistimme kaikkien alueiden soittolistat. Aiemmin samat kappaleet soivat eri alueilla eri järjestyksessä. Siinä oli suuri riski, että kuuntelija esimerkiksi liikkuessaan autolla maakunnasta toiseen saattoi kuulla saman kappaleen monta kertaa. Nyt yksittäinen kappale soi vain kerran päivässä.

Alueiden soittolistat on suunniteltu keskitetysti yli 10 vuoden ajan, joten tässä muutoksessa alueilta ei poistettu omaa musiikkisuunnittelua. Kun valinnat tehdään keskitetysti, jää juontajille ja toimittajille enemmän aikaa huolehtia puhesisällöistä.

Miksi omakustannelevyt eivät soi Ylen kanavilla, vaan kolmen suuren levy-yhtiön Sonyn, Universalin ja Warnerin musiikki hallitsee?

Tuoreen tutkimuksen mukaan Radio Suomessa soi noin 74 % muiden kuin suurimpien levy-yhtiöiden julkaisemaa musiikkia. Tämä oli otos yhdeltä tutkimusviikolta vuonna 2017.

Kotimaisten kappaleiden kohdalla indie-yhtiöiden julkaiseman ja omakustannemusiikin määrä on vieläkin korkeampi. Marraskuussa 2018 osuus on ollut 30,6 %. Tieto on peräisin kappaleiden soittamista rekisteröivästä Radiomonitor-palvelusta.

Asiaan vaikuttaa merkittävästi myös se, että suuret levy-yhtiöt ovat vuosien varrella ostaneet oikeuksia vanhoihin kappaleisiin pienemmiltä levy-yhtiöiltä. Tämän lisäksi iso osa ulkomaisista kappaleista julkaistaan Suomessa isojen yhtiöiden kautta. Ylipäänsä suurilla levy-yhtiöillä on suuri jalansija musiikkimarkkinoilla.

Valitsemme soitettavat kappaleet musiikkiraadissa niin, ettei raadin jäsenille kerrota artistin nimeä eikä mahdollista levy-yhtiötä.

Johan Lindroos Yle Kuvapalvelu

Radio Suomen musiikkipäällikön Johan Lindroosin mukaan sama kappale ei soi missään päin Suomea uudestaan saman päivän aikana. Miten siinä tapauksessa selittyy se, että tällä hetkellä kuukauden soitetuimmalla on kasassa 44 soittokertaa?

Tämä viittaa luultavasti Areena-sivulle, josta luku on poimittu. Lukuun on laskettu kaikki kappaleen soittokerrat yhteen sen jälkeen, kun ominaisuus otettiin Areenassa käyttöön. Luvussa näkyvät siis myös kyseistä kuukautta aiemmat soittokerrat. Kuukauden soitetuimmaksi se nousee kuitenkin kyseisen kuukauden soittokertojen perusteella, vaikka näkymässä lukee tilasto pidemmältä ajalta.

Miten levyt tulevat toimituksiin - tuleeko lahjoja mukana?

Suurin osa kappaleista tulee digitaalisessa muodossa eli tiedostoina levy-yhtiöiltä, promoottoreilta tai suoraan artisteilta. Tämän lisäksi tulee jonkin verran cd-levyjä postin kautta. Jopa C-kasetteja on ilmestynyt postiluukkuun tämän syksyn aikana.

Ylessä ei saa ottaa vastaan lahjuksia, jotka vaarantavat riippumattomuuden.

Olisiko Ylellä sähköpostiosoitetta tai linkkiä, johon voisi lähettää uutta, raikasta, kotonaleivottua musaa?

Kappaleita voi lähettää joko fyysisenä levyinä tai wav-tiedostoina suoraan minulle, eli Johan Lindroos, PL 8, 00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi (siirryt toiseen palveluun). Muista lisätä liite, josta löytyvät kaikki tekijätiedot.

Radio Suomi on monipuolinen radiokanava, pidän muun muassa Pekka Laineen ja Susanna Vainiolan ohjelmista. Miksi moni suosikkini on kuitenkin "piilotettu" myöhäisiltaan?

Ohjelmapäällikkö Jonna Ferm vastaa: Radio Suomen ohjelmistossa lunastetaan päiväsaikaan läsnäolon lupausta, joka kanavalla on. Iltakymmeneltä uutispäivä alkaa olla paketissa ja sen jälkeen on ehkä helpompaa keskittyä musiikkiohjelman kuunteluun.

Radio Suomi on suuri kanava ja sillä on klo 22–23 välisenä aikana yli 100 000 kuuntelijaa. Ohjelmakaavioon olisi siis mahdotonta piilottaa ohjelmia, koska kuuntelijoita on aina niin paljon. Ohjelmia voi toki kuunnella Yle Areenasta itselle sopivaan aikaan.

