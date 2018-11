Saako supo punnita, ketkä kansanedustajat ovat riittävän luotettavia valvomaan suojelupoliisia? 6 kysymystä tiedustelun valvonnasta

Ovatko kansanedustajat niin luotettavia, että heille voi uskoa valtakunnan salaisuuksia? Entä voidaanko supo ottaa mukaan arvioimaan, ketkä edustajat ovat riittävän luotettavia valvomaan tiedustelua - myös supoa?

Näitä kysymyksiä kansanedustajat ovat joutuneet arvioimaan miettiessään, miten muodostetaan tuleva tiedusteluvalvontavaliokunta. Sen tehtävä on tulevan tiedustelulain mukaan valvoa tiedustelua. Eduskunta käsittelee lakiesitystä parhaillaan.

Supon oli tarkoitus selvittää laajalla turvallisuusselvityksellä, ovatko kansanedustajien taustat kunnossa. Se ei kuitenkaan käy merkittävälle osalle kansanedustajista. Heidän mielestään olisi ongelmallista, jos valvottava eli supo pääsisi vaikuttamaan valvojiensa valitsemiseen.

Jotenkin olisi silti varmistuttava, että salaiset tiedot eivät vuoda valiokunnasta eteenpäin. Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia ongelmasta, jota eduskunta on yrittänyt ratkaista jo viikkoja, tuloksetta.

1. Kuka valvoisi ketä?

Uudessa tiedustelulaissa suojelupoliisi pannaan eduskunnan valvonnan alle. Valvoja olisi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, johon valitaan 11 kansanedustajaa. He valvoisivat supon toimintaa eli siviilitiedustelua sekä sotilastiedustelua.

2. Mihin salaisiin tietoihin valiokunnan jäsenet voivat päästä käsiksi?

Tiedustelussa on kyse etupäässä salassa pidettävistä tiedoista. Valiokunta voisi itse harkita, mitä tietoja se pyytää selvittäessään ja ratkaistessaan asioita.

Valiokunta voisi saada tietoja esimerkiksi supon tiedustelumenetelmistä ja kansainvälisistä yhteyksistä.

Koska valiokunta voisi saada salassa pidettävää tiedoa, jäsenten, virkamiesten ja asiantuntijoiden pitäisi luvata pysyä vaiti asioista, jotka voisivat vaarantaa Suomen turvallisuuden - tai jotka ovat muuten salaisia.

3. Mikä kansanedustajan taustassa voisi olla niin arveluttavaa, ettei häntä voisi valita valvomaan tiedustelua?

Tämä ei suoraan selviä esimerkiksi lakiesityksestä. Se on arvoitus myös kansanedustajille.

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksen omien käytäntöjensä mukaan ja kyseistä tehtävää silmällä pitäen. Sen perusteella turvallisuusselvitystä pyytänyt ratkaisee, onko henkilö luotettava tähän tehtävään. Koska lakia ei ole vielä säädetty, ei voi arvioida, mihin supo juuri tähän tehtävään liittyen kiinnittäisi huomiota.

Supon tekemistä laajoista turvallisuusselvityksistä noin prosentissa on asioita, joista supo ilmoittaa työnantajalle. Ne voivat liittyä vaikkapa talousepäselvyyksiin, ulkomaansidonnaisuuksiin tai supon käyttämien rekisterien tietoihin. Niitä katsotaan aina haettavan tehtävän kannalta.

4. Mitä supo selvittää turvallisuusselvityksessä?

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä valtion turvallisuuden suojaamiseksi, ja selvitysten pelisäännöt perustuvat vuoden 2015 alusta voimaan tulleeseen lakiin. (siirryt toiseen palveluun)

Suojelupoliisi teki viime vuonna yhteensä yli 60 000 turvallisuusselvitystä, joista 232 oli laajoja selvityksiä. Turvallisuusselvityksiä tehdään eniten valtion eri viranomaisille ja innokkain tilaaja on poliisista ja sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeriö.

Perusmuotoisessa turvallisuusselvityksessä voidaan käyttää tietolähteinä muun muassa poliisin tietojärjestelmiä, rikosrekisteriä, liiketoimintakieltorekisteriä, väestötietojärjestelmiä, oikeushallinnon eri tietojärjestelmiä, rajavartiolaitoksen ja tullin tietojärjestelmiä, viisumirekisteriä, pääesikunnan rekistereitä, keskusrikospoliisin epäiltyjen rekisteriä sekä suojelupoliisin toiminnallista tietojärjestelmää.

Laajassa selvityksessä käytetään lisäksi tietoja henkilön elinkeinotoiminnasta, varallisuudesta, veloista sekä muista taloudellisista sidonnaisuuksista.

Laajan henkilöturvallisuusselvityksen osana voidaan lisäksi tehdä perusmuotoinen selvitys kohteen läheisistä heidän suostumuksellaan. Turvallisuusselvitys voidaan lisäksi tehdä kansainvälisen velvoitteen perusteella.

Yksityisellä puolella eniten selvityksiä tehdään vientiyrityksille, joissa työntekijä voi tietoja paljastamalla aiheuttaa vakavaa vahinkoa kansantaloudelle tai kansallisen edun kannalta merkitykselliselle elinkeinotoiminnalle.

5. Miksi supon mukaantulo valintaan olisi useiden puolueiden mielestä ongelma?

Tässä on esitystä kritisoivien poliitikkojen mielestä kaksikin ongelmaa. Moni puolue on tarttunut siihen, ettei ole sopivaa, että valvottava eli supo voisi pystyä vaikuttamaan valvojiensa valintaan.

Toinen ongelma liittyy demokratian periaatteeseen. Kun kansa on valinnut edustajansa, heidän kelpaamistaan tehtävään ei voi sen jälkeen uudelleen arvioida poliisi.

Perustuslakivaliokunta ei ole vielä ottanut asiaan kantaa. Ylen tietojen mukaan asiantuntijalausunnoissa olisi kuitenkin nostettu esiin ongelmat, joita supon rooliin liittyisi.

Hankalaa on myös se, miten supon selvitystä käytettäisiin. Esityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) eduskunnan puhemies ratkaisisi supon selvityksen perusteella, ketkä kansanedustajat kelpaavat. Tämä esitys on monen puolueen mielestä kehno, sillä puhemies on yksi kansanedustajista eli poliittinen toimija jolla on poliittinen tausta.

6. Mitä muita tapoja olisi vakuuttua kansanedustajien luotettavuudesta kuin turvallisuusselvitys?

Tätä eduskuntaryhmien puheenjohtajat miettivät parhaillaan. Sitä on mietitty myös kansanedustaja Tapani Töllin vetämässä kaikkien puolueitten työryhmässä

Joidenkin puolueiden mielestä nykyinen käytäntö riittää, sillä salassa pidettävän tiedon vuotaminen on nytkin rikollista.

Esiin on nostettu myös esimerkiksi ministerivastuulain ulottaminen valiokunnan jäseniin. Ministerit ovat rikoslain osalta kovemmassa vastuussa kuin muut kansanedustajat.

Eduskuntaryhmät eri mieltä turvallisuusselvityksistä

Eduskunnassa oppositioryhmistä ainakin SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP torjuvat esityksen, että suojelupoliisi tekisi turvallisuusselvitykset tiedusteluvalvontavaliokuntaan ehdotetuista kansanedustajista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan ei käy, että valvottava eli supo voisi vaikuttaa valvojiensa valintaan.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tänään etsimään ratkaisua siihen. miten tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenten luotettavuutta voitaisiin arvioida.

Kaikkonen: Voi tulla esille vakoiluaineistoa

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen kertoi ryhmäjohtajien kokouksen jälkeen, että yhteistä näkemystä ei vielä löytynyt. Ryhmäjohtajat kokoontuvat uudelleen tällä viikolla, mutta Kaikkosen mukaan nopean ratkaisun löytäminen voi olla vaikeaa.

Keskusta ja kokoomus kannattavat tiukimmin supon tekemiä turvallisuusselvityksiä. Kaikkosen mukaan valiokuntaan tarvitaan luotettavaa väkeä.

-Valiokunnassa voi tulla esille kansalliseen turvallisuuteen liittyvää materiaalia. Esillä voi olla vieraiden valtioiden vakoiluun liittyvää aineistoa ja vakavaan rikollisuuteen liittyviä kysymyksiä, Kaikkonen ennakoi.

