Soldiers of Odin partioi ostoskeskuksessa Itä-Helsingissä – valtuutetun mukaan tunnelma muuttui heti: "Ihmiset eivät halunneet tulla ulos"

Maahanmuuttovastaisen Soldiers of Odinin jäsenet kokoontuivat Puhoksen ostoskeskuksessa Itä-Helsingissä viime maanantaina. Puhos on etenkin maahanmuuttajien suosima kauppapaikka.

Ryhmän logoihin sonnustautunut joukko kerääntyi aluksi rinkiin, minkä jälkeen alkoi partiointi ympäri ostoskeskusta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle News.

Maanantaina paikalla oli myös Helsingin kaupunginvaltuutettu Abdirahim "Husu" Hussein (sd.). Hussein kertoo, kuinka tunnelma Puhoksen ostoskeskuksessa muuttui välittömästi Soldiers of Odinin joukkojen saapuessa.

– Ilmiset alkoivat väistelemään ja ne, jotka olivat autossa tai kaupassa, eivät halunneet tulla ulos, Hussein kuvailee.

Husseinin mukaan ei ole ensimmäinen kerta, kun äärioikeisto löytää tiensä Itä-Helsinkiin ja nimenomaan Puhokseen. Paikalla on ollut muitakin ryhmiä kuin Soldiers of Odin.

Tällä kertaa ostoskeskuksessa nähty joukko oli kuitenkin aiempia suurempi. Myös toiminta oli erilaista.

– Yleensä he ovat tulleet ja seisoneet yhdessä paikassa, pitäneet puheenvuoroja ja lähteneet. Nyt he menivät ylä- ja alakertaan useita kertoja ja pyörivät kauppojen edessä, Hussein kertoo.

Hänen mukaansa äärioikeistoryhmien toiminta on viime aikoina muuttunut Itä-Helsingissä entistä näkyvämmäksi ja röyhkeämmäksi.

Soldiers of Odinin toiminnan Puhoksessa ikuisti somalitaustainen freelance-toimittaja. Video on julkaistu Facebookissa. (siirryt toiseen palveluun)Videolla näkyy, kuinka maahanmuuttovastaisen ryhmän jäseniä on paikalla toistakymmentä.

Abdirahim "Husu" Hussein kertoo, että äärioikeistoryhmien partiointi herättää maahanmuuttajayhteisöissä pelkoa, mutta myös ärsytystä. Hän opastaa nuoria olemaan provosoitumatta. Petra Ristola / Yle

"Mitä tällä saavutetaan?"

Husseinin mukaan äärioikeistoryhmille tyypillistä on myös provosoiva käyttäytyminen maahanmuuttajataustaisia ohikulkijoita kohtaan.

– Ne ovat pieniä eleitä ja nimityksiä. He eivät pidä niin kovaa meteliä, että kaikki kuulisivat, mutta provosointia kuitenkin.

Hussein ei ymmärrä, mitä äärioikeistolaisryhmät oikein tavoittelevat partioinnillaan. Helsingin maahanmuuttajayhteisöissä toiminta herättää ennen kaikkea pelkoa.

– Mitä tällä saavutetaan? Minkä takia tullaan paikkaan, jossa on pieniä lapsia ja aikuisia menossa asioilleen?

Maanantai-iltana Soldiers of Odinin toimintaa oli seuraamassa myös poliisi. Mihinkään toimiin poliisi ei kuitenkaan ryhtynyt.

Helsingin poliisi on vahvistanut Yle Newsille, että he saivat kyseisenä iltana kaksi puhelua äärioikeistoryhmästä.

– Kun poliisi lähestyi heitä, he kertoivat olevansa vain kävelyllä ja katsomassa nähtävyyksiä, kertoo ylikomisario Patrik Karlsson.

Karlsson ei kuitenkaan usko, että äärioikeistoryhmistä poliisille tehdyt ilmoitukset olisivat lisääntyneet viime vuosina.