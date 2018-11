Club for Five -yhtyeen Tuukka Haapaniemi laulamisesta: "Se on todella vaikeaa, mutta sen pitää näyttää helpolta"

Matalasta lauluäänestään tunnettu basso Tuukka Haapaniemi kuuluu Club for Five -yhtyeen perustajajäseniin. Yhtye on jäsenilleen kuin perhe, niin tiiviisti he työskentelevät kohti yhteisiä päämääriään.

Club for Five perustettiin vuonna 2000, joten kohta tämä a cappella -lauluyhtye viettää pyöreitä vuosiaan musiikkimaailmassa.

– Se on kuin perhe, kuin veljet ja siskot. Kaikki asiat pyritään käsittelemään niin, että ne tulevat selväksi. Niin tiiviissä jengissä ei ole varaa siihen, että mä en nyt juttele tuon kanssa tai vastaavaa.

Haapaniemi korostaa, että juuri yhtyeen sisäinen tahto on tärkeää kokonaisuuden kannalta.

– Se on kuin avioliitto. Pitää tahtoa olla siinä mukana.

Laulamisen Tuukka Haapaniemi myöntää olevan haasteellista, mutta ei asiaa sen enempää päivittele. Hän tietää, kuinka paljon harjoitustunteja tarvitaan onnistumisiin ja siihen, että esiintymiset näyttävät katsomon puolelta katsottuna helpolta.

–Se on todella vaikeaa, mutta sen pitää näyttää helpolta.

Loppuvuosi on kesän ohella yhtyeelle kiireisintä aikaa. Joulukonserttien lisäksi yhtyeen jäseniä pitävät kiireisinä lukuisat yksityiskeikat ja esiintymiset etenkin näin pikkujouluaikaan.

Club for Five -yhtyeen lisäksi Tuukka Haapaniemeä työllistää muun muassa Tampereen Sävelen taiteellisen johtajan tehtävä. Se on hänelle mieluinen, koska Tampereen Sävel on tapahtumana hänelle tuttu niin yleisön, esiintyjän kuin kouluttajankin roolissa. Vuonna 2001 Club for Five voitti Tampereen Sävel -yhtyelaulukilpailun.

– Sillä festarilla on ollut suuri merkitys Club for Fivelle. Mulla on myös sukua Tampereelta eli tässä kaikki voittavat.

Hunajavedestä apua äänen huoltamiseen

Ääni on Haapaniemen tärkein työkalu, jonka on kuljettava vaikka flunssa vähän olisikin tuloillaan. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut matalaääninen Tuukka Haapaniemi kertoo, kuinka pitää äänensä kunnossa flunssakausien keskellä.

– Pyrin juomaan paljon vettä, hunajavettä ja inkivääriä. Se on perussetti. En myöskään huuda tai rasita ääntäni.

Keikkoja myös maailmalla

Club for Five on ehtinyt esiintyä Suomen lisäksi esimerkiksi Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Tuleva vuosikin tuo tullessaan keikkoja maailmalla.

Kiinassa yhtye on vieraillut jo useita kertoa.

–Se on erikoinen kulttuuri. Kiinassa ymmärsin ensimmäistä kertaa, mitä on kulttuurishokki niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Ehkä se tulee heidän tavastaan työskennellä ja tehdä.

Haapaniemi kertoo, että hän ei varsinaisesti osaa puhua kiinaa, vaikka Club for Five esiintyy myös kiinaksi.

– Meillä on useampi kiinankielinen kappale. Niitä on varmaan jo yli kymmenen.

Katso, kuinka Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine heittäytyivät svengaamaan Tuukka Haapaniemen kanssa ilman fyysisiä soittimia.