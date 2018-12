Katso suorana Areenassa: 24 tuntia kestävä ohjelma ilmastonmuutoksesta kiertää ympäri maapallon – Al Gore ihastelee Pohjoismaiden ilmastotekoja

24 hours of Reality -ohjelmassa kierretään vuorokauden aikana koko maapallo. Yle näyttää ohjelman suorana Areenassa tiistaina kello 4 alkaen. Osia ohjelmasta lähetetään myös Yle Teemalla.

Miltä ilmastonmuutos näyttää eri puolilla maapalloa? Miten siihen on varauduttu ja mitä sen torjumiseksi on tehty? Minkälaisia innovaatioita ilmastonsuojelussa on kehitetty eri puolilla planeettaa?

Muun muassa näitä kysymyksiä ruotii vuorokauden mittainen kansainvälinen maratonohjelma 24 hours of Reality (siirryt toiseen palveluun), joka kiertää 24 tunnin aikana koko maapallon ja kaikki maanosat.

Tunti tunnilta etenevää ohjelmaa luotsaa Yhdysvaltain entinen varapresidentti ja nykyinen ilmastoaktivisti Al Gore. Ohjelma vierailee myös Suomessa.

Ohjelma alkaa tiistain vastaisena yönä klo 4 Suomen-aikaa. Yle lähettää koko ohjelman suorana Yle Areenassa ja osia siitä Yle Teema -kanavalla.

Ilmastoinnovaatioita ja kansainvälisiä huippuartisteja

"Suojellaan maapalloa, suojellaan meitä kaikkia" -teemalla rakennettu ohjelma käynnistyy Yhdysvaltain Los Angelesista.

Vuorokauden mittaan ohjelma tarjoaa puheenvuoroja ja keskusteluja ilmastosta, esittelee yksittäisten ihmisten ja yritysten kekseliäitä ilmastotekoja ja ympäristöinnovaatioita sekä maailman huippuartistien musiikkiesityksiä.

Lähetyksessä on mukana poliitikkoja, näyttelijöitä, muusikoita ja muita vaikuttajia eri puolilta planeettaa.

– On kiinnostavaa nähdä, mitä eri puolilla maailmaa on jo tehty ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ohjelma kertoo pieniä tarinoita, sanoo Ylen ohjelmahankkija Jyrki Nokkonen.

Malediivien saarivaltio on kaikista maailman maista ehkä kaikkein alttein ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Saariryhmän keskikorkeus on 1,3 metriä ja korkeinkin kohta vain vähän yli kahden metrin korkeudessa. Kuvassa Malediivien pääkaupunki Malé. Shahee Ilyas

Tyynenmeren saarivaltioissa tutustutaan merenpinnan nousemisen aiheuttamiin vaaroihin.

Yhdysvalloissa nykyinen hallinto on vetäytymässä ilmastohankkeista, mutta eri kaupungit, osavaltiot ja liikeyritykset ovat menneet eteenpäin lisäämällä omia toimiaan ilmastomuutosta vastaan. Yhdysvaltain osuudessa musiikkivieraina esiintyvät Moby, Sting ja Shaggy.

Suomesta Sauli Niinistö, Tanskasta kaiken energiansa itse tuottava saari

Ohjelmassa nähdään klo 5 Suomen-aikaa, kuinka Kanadassa alkuperäiskansat ovat asettuneet puolustamaan kotiseutujaan. Heitä uhkaavat erilaiset ilmaston lämpenemiseen liittyvät terveyshaitat.

Australiasta kerrotaan klo 6, kuinka amerikkalaisyhtiö Teslan Elon Musk uhosi voivansa pystyttää sadassa päivässä Etelä-Australiaan maailman suurimman tuulivoimaa varastoivan energiavarastoyksikön. Jos yhtiö ei lupauksessa onnistuisi, akkufarmi ei maksaisi mitään, Musk vannoi. Tesla onnistui.

Suomesta ohjelmassa nähdään muun muassa tasavallan presidentin Sauli Niinistön keskustelu Al Goren kanssa.

Ilmastomarssi Jyväskylässä 2015. Jonne Partanen

Ohjelma käy myös tanskalaisella 4 000 asukkaan Samsøn saarella, joka tuottaa kaiken tarvitsemansa energian tuulivoimalla ja biomassalla. Sähköä riittää saarelta mannermaallekin.

Pohjoismaiden osuus ohjelmassa alkaa klo 17 Suomen-aikaa. Pohjoismaisena musiikkivieraana kuullaan ruotsalaista popartistia Robynia.

Maratonin loppupuolella Brasiliaan tultaessa klo 22 Suomen-aikaa tutustutaan, kuinka entisiä vankeja autetaan takaisin yhteiskuntaan Amazonin sademetsien suojeluhankkeen kautta.

Nyt kahdeksannen kerran toteutettava tapahtuma näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa.

Osa tapahtumasta on nähtävissä myös Yle Teema -kanavalla 4.12. klo 12 alkaen ja toinen osa klo 23.35 alkaen. Yle Teema näyttää myöhemmin joulunpyhinä kahden tunnin koosteen hankkeesta.

Rolex Dela pena / EPA

Lisää aiheesta:

24 Hours of Reality -hankkeen verkkosivut (siirryt toiseen palveluun)