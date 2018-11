Offredin tarina jatkuu – Margaret Atwood kirjoittaa Handmaid's Tale -kirjallensa jatko-osan

Kanadalaiskirjailija Margaret Atwoodia on innoittanut jatko-osaa kirjoittamaan alkuperäisromaanin pohjalta tehdyn Handmaid's Tale -tv-sarjan huippumenestys sekä Yhdysvaltain nykyinen poliittinen tilanne. Suomeksi alkuperäinen romaani dystooppisesta Gileadin yhteiskunnasta tunnetaan nimellä Orjattaresi.

Atwood on kertonut kustantajansa kautta, että häntä ovat inspiroineet myös lukijoiden hänelle lähettämät kysymykset Gileadista, missä ympäristökatastrofin seurauksena naiset ovat monet hedelmättömiä ja lapsia synnyttämään pystyvät naiset on alistettu orjamaiseen asemaan tuottamaan lapsia vanhoillis-uskonnoliselle yhteiskunnalle.

Alkuteos ilmestyi englanniksi vuonna 1985 ja suomennos seuraavana vuonna. Kirjan perusteella Volker Schlöndorff ohjasi vuonna 1990 siitä elokuvan.

Osaksi populaarikulttuuria Handmaid's Tale nousi vuonna 2017 tv-sarjan myötä. Suomessa sarjaa on esittänyt Yle Teema ja HBO Nordic. Sarja on palkittu useilla Golden Globe - ja Emmy-palkinnoilla. Palkintoja on niittänyt etenkin päähenkilöä Offredia edittävä Elisabeth Moss.

Romaanin jatko-osan englanninkieliseksi nimeksi tulee Testaments eli Testamentit. Atwoodin kustantaja kertoi keskiviikkona, että kirja julkaistaan ensi vuoden syyskuussa.

Lähteet: AP