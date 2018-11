"Mitä tämä tubettaminen on ja mikä tämä Youtube on?" – Some-tähti Roni Back toivoisi euroedustajien tietävän, mistä päättävät

Youtube-tähti Roni Back ihmettelee, miksi sosiaalisen median ammattilaisia ei oteta mukaan päätöksentekoon, kun EU valmistelee tekijänoikeuslainsäädäntöään.

Youtuben toimitusjohtaja Susan Wojcicki kirjoitti yhtiön blogissa (siirryt toiseen palveluun) marraskuun puolivälissä, että tekijänoikeuslainsäädännön Artikla 13 saattaa aiheuttaa sen, että EU-kansalaisilla ei pian ole mahdollisuutta käyttää Youtubea.

Artikla 13 siirtää tekijänoikeuksien valvomisen Youtuben kaltaisten alustojen vastuulle. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että jos yksittäinen ihminen lataa Youtubeen ilman artistin lupaa tämän musiikkia, vastuu tästä on Youtubella. Videopalveluun ladataan toimitusjohtaja Wojcickin mukaan 400 tuntia videoita minuutissa, joten tekijänoikeuksien valvominen on vähintäänkin haastavaa.

Keskiviikkoiltana A-studion haastateltavana vieraillut Back kertoo ottavansa huomioon tekijänoikeudet omilla videoillaan. Häntä huolestuttaa, että nuorison ääntä ei kuulla, kun EU:ssa tehdään päätöksiä sosiaalisesta mediasta.

Roni Backilla on yli 400 000 tilaajaa Youtubessa ja hänen videoitaan on katsottu yhteensä yli 215 miljoonaa kertaa.

– Miksi meiltä, sosiaalisen median ammattilaisilta ei ole kysytty yhtään mitään tällaisesta aiheesta, joka vaikuttaa niin paljon meidän työhön. Olen yrittänyt kysellä mepeiltä [Euroopan parlamentin jäseniltä], että mistä on kyse ja kuka tästä hyötyy, Back sanoo A-studiossa.

Hänen mukaansa euroedustajat eivät ole olleet kovin tietoisia siitä, mistä on kyse.

– Vastaukset ovat olleet sellaisia, että niin siis mitä tämä tubettaminen on ja mikä tämä Youtube on. Haluaisin, että ne jotka päättävät näistä asioista myös tietäisivät, mikä on Youtube, Back sanoo.

Back ei usko, että Youtubea tullaan sulkemaan pois EU:n alueelta.

– Veikkaan, että mitään suurempaa ei tapahdu. Toivon, että dialogi löytyy ja kaikki on tyytyväisiä.

Yhteiset pelisäännöt vai kollektiivirangaistus?

A-studiossa vierailleen musiikkialan ammattilaisten tekijänoikeuksista huolehtivan Teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö Riikka Railimon mukaan Artikla 13 tai tekijänoikeusdirektiivi eivät puutu tubettajan työhön, vaan sen tarkoitus on turvata tekijänoikeuksia ja luoda kaikille yhteiset pelisäännöt. Tällä hetkellä Youtubella ei ole tekijänoikeuksellista vastuuta.

– Artikla 13 korjaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Alustapalvelut saadaan tekijänoikeudelliseen vastuuseen ja korjataan markkinahäiriöitä. Meidän lähtökohta on, että kaikilla olisi yhteiset pelisäännöt digitaalisessa maailmassa.

Internetin sananvapautta ja yksityisyyttä ajavan Electronic Frontier Finlandin (Effi) varapuheenjohtaja Elias Aarnio sen sijaan kokee, että Artikla 13 on ennakkosensuuria ja rankaisee kaikkia yksittäisten ihmisten typeröinnistä tekijänoikeuksien suhteen. Hänen mukaansa myöskään tällä hetkellä Youtuben tekijänoikeuksia vahtiva algoritmi ei toimi.

– Tämä johtaa siihen, että pienten esiintyvien taiteilijoiden esiintymistä rajoitetaan. Tämä on kollektiivirangaistuksen oloinen lähestymistapa.