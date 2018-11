Intian viranomaiset: Amerikkalaisen lähetyssaarnaajan ruumista ei yritetä hakea heimosaarelta

Intian viranomaiset aikovat jättää amerikkalaisen lähetyssaarnaajan ruumiin eristyksissä olevalla Pohjois-Sentinelin saarelle.

26-vuotias lähetyssaarnaaja pyrki vajaat kaksi viikkoa sitten syrjäiselle saarelle käännyttääkseen alkuperäiskansan kristinuskoon. Saaren asukkaat surmasivat amerikkalaisen ilmeisesti jousin ja nuolin.

Ryhmä intialaisviranomaisia, antropologeja ja muita asiantuntijoita on pyrkinyt selvittämään mereltä käsin, minne ruumis on mahdollisesti haudattu.

Eräs ryhmään kuuluvuvista antropologeista kertoo Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että viranomaiset ovat tulleet siihen tulokseen, että ainakin toistaiseksi ruumiin hakuyrityksistä luovutaan.

– He ampuvat nuolia kaikkia tunkeutujia kohti. Se on heidän tapansa viestittää, ettemme ole tervetulleita saarelle, ja meidän on kunnioitettava sitä, kertoo antropologi, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Uusi bakteerikanta voisi tappaa koko heimoyhteisön

Etsintöjen jatkaminen etäältäkin saattaisi johtaa siihen, ettei heimo pysty jatkamaan päivittäisiä rutiinejaan, koska heidän aikansa ja energiansa kuluu saaren jatkuvaan puolustamiseen, korostaa antropologi.

Hän kertoo, että ruumiin hakuyrityksistä luopumisesta on ilmoitettu myös Yhdysvaltain Delhin-lähetystöön.

– He ymmärtävät tilanteen eivätkä yritä painostaa meitä.

Sentinelien heimon arvellaan asuneen eristyksissä saarella jopa 60 000 vuoden ajan. Heillä ei ole immuniteettisuojaa ulkomaailman tauteja vastaan. Ulkopuolisen ihmisen tuoma uusi bakteerikanta tai virus voisi tappaa koko heimoyhteisön.

Intian hallitus lopetti kaikki saarelle suuntautuneet tutkimusmatkayritykset vuonna 1996.

Intian laki kieltää kaikenlaisen yhteydenpidon Andamaanien saariryhmän alueelle asuviin alkuperäisheimoihin. Myös valokuvaaminen ja videointi on tiukasti kielletty.

