Kauppakiistat ja haravointi pysyivät esillä Sipilän Yhdysvaltain-vierailulla: ”Pääsin mainostamaan Suomen biotalouden kokonaisuutta”

Kalifornian maastopalojen yhteydessä esiin noussut suomalainen metsänharvennus puhutti myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vierailulla Yhdysvalloissa. -Kyllä siitä useassa tapaamisessa puhuttiin, Sipilä kertoi kolmipäiväisen matkansa päätteeksi pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Sipilä tapasi Washingtonissa senaattoreita, kauppaministeri Wilbur Rossin ja varapresidentti Mike Pencen. Varapresidentti ja kauppaministeri eivät haravoimisesta kyselleet, muut Sipilän mukaan sitäkin enemmän.

Sipilä kertoi heille suomalaisesta metsäosaamisesta. Metsäpalojen sammuttamisesta hänellä on lentoharrastuksensa ansiosta henkilökohtaistakin kokemusta. Sipilä on ollut havainnoimassa paloja. -Kerroin mitä suomalainen kestävä metsänhoito on. Pääsin mainostamaan samassa yhteydessä koko biotalouden kokonaisuutta, Sipilä sanoi.

”Tuska tunnistetaan”

Kauppaministerin ja varapresidentin tapaamisten keskeisenä aiheena olivat Yhdysvaltain ja EU:n väliset kauppakiistat. Yhdysvaltain ja EU:n neuvottelut vapaakauppasopimuksesta ovat jumissa.

Sipilän mukaan vapaakaupan osalta mielipiteet Washingtonissa ovat jakautuneita. Kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, ettei nykyinen pattitilanne voi jatkua pitkään, koska se uhkaa maailmankaupan kasvua.

– Kaikki tämän tuskan tunnistavat ja haluavat, että asioissa päästään maaliin, Sipilä sanoi.

Yksi suurimmista ristiriidoista liittyy maataloustuotteisiin. Yhdysvallat haluaisi ne mukaan sopimukseen, EU ei.

Trump uhkasi keskiviikkona eurooppalaisia autonvalmistajia uusilla tariffeilla. Sipilä kertoi puhuneensa Pencelle niiden välillisistä vaikutuksista myös Suomeen.

Ilmastonmuutos ei kiinnostanut

Vaikka suomalainen metsänhoito amerikkalaisisäntiä kiinnostikin, ilmastonmuutoksesta he eivät Sipilän yllätykseksi olleet kovinkaan kiinnostuneita.

– Sille aihepiirille ei oikeastaan löytynyt vastakaikua puoluerajoista riippumattakaan. Se tuli yllättävänkin selvästi esiin, Sipilä sanoi.