Yhdysvaltain senaatti ei enää halua tukea Saudi-Arabiaa Jemenin sodassa

Kritiikki Saudi-Arabiaa vastaan on kasvanut saudi-toimittaja Jamal Khashoggin murhan jälkeen.

Yhdysvaltain senaatti ei halua enää tukea Saudi-Arabiaa Jemenin sodassa. Senaattorit äänestivät Yhdysvaltojen tuen vetämisen puolesta äänin 63-37.

Yhdysvallat jakaa saudeille Jemenin sodassa logistista apua ja tiedustelutietoja, kouluttaa sotilaita ja myy kalustoa.

–Meillä on ongelma. Ymmärrämme, että Saudi-Arabia on liittolainen, tavallaan, ja puoli-tärkeä maa. Mutta kruununprinssi on holtiton, sanoi repubikaani senaattori Bob Corker, hänen mukaansa oli selvää että kaikki senaattorit tietävät kruununprinssi Mohammed bin Salmanin olevan vastuussa saudi-toimittaja Jamal Khashoggin murhasta.

Senaatin äänestystulos poikkeaa presidentti Donald Trumpin linjasta. Trump on vakuutellut Yhdysvaltain kumppanuutta Saudi-Arabian kanssa, vaikka kruununprinssi Mohammed bin Salman olisikin sotkeutunut Khashoggin murhaan.

Ulkoministeri Mike Pompeo ja puolustusministeri Jim Mattis olivat kehottaneet senaattoreja vastustamaan ehdotusta, heidän mukaansa Jemenin tilanne huonontuisi, jos Yhdysvallat vetäisi tukensa Saudi-koalitiolta.

Tuen vetäminen Saudi-Arabialta vaatii vielä edustajainhuoneen hyväksynnän. BBC:ssä arvioidaan, ettei esitys menisi läpi edustajainhuoneen äänestyksessä.

