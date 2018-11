Rajavartiolaitos innostui kameralennokeista – drone halutaan käyttöön jokaiselle partiolle

Rajavartiolaitos kokeilee kauko-ohjattavien lennokkien käyttöä toiminnassaan.

– Nämä ovat tämän päivän valvontavälineitä, joita voidaan käyttää hyväksi normaalissa työssä. Partiolla on mukana laite, jolla voidaan katsoa ympäristöä ilmasta helposti ja havainnoida eri asioita, rajaturvallisuusasiantuntija Mika Sandström Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoo.

Laitteita on testattu rajavalvonnassa vuoden 2017 lopusta alkaen. Rajavartijoiden käytössä on nyt noin 50 erilaista miehittämätöntä lennokkia eli dronea.

– Menossa on käyttökokemusten hankinta. Dronea kokeillaan ihan kaikkiin Rajavartiolaitoksen tehtäviin, Sandström kertoo.

Sandström uskoo, että hyvin pian lennokkien käyttö on rajavalvonnassa arkipäivää.

Tommi Parkkinen / Yle

Hankintapäätös jo ensi keväänä

Rajavartiolaitoksen kokemukset droneista ovat olleet myönteisiä.

– Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että niistä on apua erilaisten havaintojen tekemiseen. Käyttöä lisätään tulevaisuudessa niin, että siitä muodostuu jokaisen partion työväline, Sandström ennakoi.

Lennokkihankinnan aikataulu on jo selvillä.

– Päätös operatiivisesta käyttöönotosta tehdään ensi kevään aikana. Tavoite on, että jokaisella vartioasemalla on käytössä näitä laitteita ja isompia löytyisi joka toimintasuunnalta, Sandström linjaa.

Lennokkien tulo tarkoittaa myös rajavartijoiden perehdyttämistä uuteen tekniseen työkaluun.

– Henkilöstöä koulutetaan riittävästi niin, ettei tarvita mitään erityisiä spesialisteja, vaan vartioasemilla osataan käyttää laitteita, Sandström sanoo.

Tommi Parkkinen / Yle

Ensimmäinen maastoetsintä onnistui

Lämpökameralla varustettuja lennokkeja voidaan käyttää myös pelastustehtävissä. Vastaavia laitteita on käytössä poliisilla. Isommissa laitteissa on lämpökamera, jolla pystytään pimeässä hakemaan lämmintä kohdetta maastosta.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Kiteellä kateissa ollut iäkäs mies löytyi iltamyöhään metsämaastosta rajavartioston lämpökameralla varustetulla dronella 22. marraskuuta.

– Rajavartiolaitoksen osalta tämä oli ensimmäinen tämän kaltainen pelastustehtävä, poliisilla hyviä kokemuksia on jo aikaisemmin. Tällainen etsintätehtävä poliisin kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten kätevä drone on auttamaan etsijöitä, Sandström kehuu.

Suomalaisten kokemusten perusteella voisi arvella, että myös venäläiset käyttäisivät droneja omassa rajavalvonnassaan.

– Tähän kysymykseen en ota kantaa, kuuluu rajaturvallisuusasiantuntijan lyhyt vastaus.