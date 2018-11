Reggae-musiikki pääsi kulttuuriperintöluetteloon, mutta milloin on saunan vuoro?

Jamaikalta kotoisin oleva musiikkityyli on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Unescon mukaan reggae on globaali kulttuuriaarre, joka käsittelee muun muassa epäoikeudenmukaisuutta, rakkautta ja sosiopoliittisia asioita.

Keinuvarytminen reggae muotoutui 1960-luvulla Jamaikalla ska- ja rocksteady-musiikkityyleistä. Se kasvatti suosiotaan nopeasti etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, jossa oli paljon jamaikalaisia maahanmuuttajia.

Reggaen vanavedessä on syntynyt myös rastafari-liike, joka ylistää Etiopian entistä keisaria Haile Selassieta ja johon liittyy myös marihuanan käyttö.

Reggae-musiikin klassikoihin kuuluvat muun muassa Toots and the Maytals -yhtyeen Do the Reggay -kappale sekä Bob Marleyn lukuisat biisit kuten No Woman, No Cry sekä Stir It Up.

Milloin on saunan vuoro?

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle kuuluvat muun muassa mongolialainen kamelien hoivarituaali, tšekkiläinen nukketeatteri, argentiinalainen tango, kiinalainen kalligrafia sekä yli 300 muuta perinnettä, tietoa ja taitoa veneenrakennuksesta pyhiinvaellukseen.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa ei ole yhtään suomalaista kohdetta, ja sinne on viime aikoina yritetty saada muun muassa saunaa, jokamiehenoikeuksia ja mämmiä.