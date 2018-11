Viro ei vedä entiseen malliin, eikä syynä ole yksin kallistunut alkoholi – "Kun Suomella menee hyvin, suomalaiset matkustavat kauas"

Suomalaismatkailijoita on pidetty Virossa jonkinlaisena itsestäänselvyytenä, sanoo Viron uusi Suomen-suurlähettiläs.

Suomalaismatkailijoiden määrän vähentymistä Virossa voi pitää myönteisenä merkkinä Suomen talouden tilasta, sanoo Viron uusi Suomen-suurlähettiläs Harri Tiido.

– Yleensä on niin, että kun Suomella menee hyvin, suomalaiset matkustavat kauas. Ruotsi ja Viro sekä Keski- ja Länsi-Eurooppa menettävät suomalaisia turisteja, voittajia taas ovat Etelä-Eurooppa ja kaukaisemmat kohteet, Tiido kuvaili torstaina Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Samaa kommentoi Suomen ja Viron väliä tiuhaan kulkeva toimittaja Rain Kooli. Sen jälkeen, kun alkoi tulla uutisia, että suomalaisia matkustaa Viroon vähemmän, Kooli vertasi Suomen bruttokansantuotetta ja matkustajalukuja.

– Kyllä siellä selkeä korrelaatio on. Kun Suomella on mennyt huonosti, kuten vuosina 2009-2010 finanssikriisin jälkeen, silloin on matkustettu enemmän Viroon. Nyt hyvinä vuosina matkustajamäärät ovat kääntyneet laskuun.

Tiidon mukaan toinen syy suomalaismatkailijoiden vähentymiseen lienee se, että Virossa hinnat ovat nousseet. Etenkin alkoholin hinta on noussut alkoholiveron korotusten seurauksena. Tiidon mukaan Viron hallitus on päättänyt, että seuraavan vuoden alkoholiveron korotus jää toteuttamatta.

Lentokentältä suoraan Tallinnan-lautalle

Kokonaisuudessa matkailijoiden määrä Virossa on pysynyt ennallaan.

– Muun muassa aasialaisturisteja on enemmän, ja hehän tulevat Viroon Suomeen kautta: suoraan Helsinki-Vantaan -lentokentältä hyppäävät laivaan. Olen huomannut, että esimerkiksi Tallinkin laivoilla on tiedotteitakin kiinaksi, Tiido sanoi Radio Suomen Päivässä.

Matkailu on Virolle tärkeä elinkeino. Tiidon mukaan sen osuus bruttokansantuotteesta on noin seitsemän prosenttia.

Virolaiset ovat pragmaattisia: jos suomalaiset tulevat muutenkin, ei ole syytä mainostaa Viroa heille. Viron Suomen-suurlähettiläs Harri Tiido

Sekä Tiido että Kooli toteavat, että Virossa suomalaisia matkailijoita on pidetty ikään kuin itsestäänselvyytenä. Koolin mukaan ajattelumalli on ollut se, että koska suomalaiset ovat aiemminkin matkustaneet Viroon, tekevät he niin varmasti jatkossakin, eikä Viroa tarvitse kummemmin mainostaa suomalaisille.

– Virolaiset ovat pragmaattisia: jos suomalaiset tulevat muutenkin, ei ole syytä mainostaa Viroa heille. Rahaa käytetään vain jos pakko. Nyt uskon että on pakko, Tiido tokaisee.

