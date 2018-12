Pete Parkkosesta tuli seksiobjekti ja nyt häntä kouritaan keikoilla hiuksista varpaisiin: "Harvat miehet uskaltavat puhua seksuaalisesta häirinnästä"

Kymmenen vuotta musiikkialalla ollut Parkkonen uskoo, että monen mielestä häirinnästä puhuminen on noloa.

Pete Parkkosen kiharat hiukset ovat kosteat. Hän on käynyt pelaamassa sählyä ennen haastattelua. Parkkonen juo palauttavaa juomaa.

Verkkaritakkiin ja farkkuihin pukeutunut Parkkonen voisi olla kuin kuka tahansa 28-vuotias urheileva nuori mies. Artistiksi hänet arvaa korkeintaan käsistä. Sormissa on isoja sormuksia ja kynnet on maalattu mustiksi.

Parkkonen nousi julkisuuteen jo kymmenen vuotta sitten Idolsista. Kaksi vuotta sitten Kohta sataa -kappaleen video (siirryt toiseen palveluun) muutti kaiken. Alastonta vartaloaan esitellyt laulaja teki itsestään seksiobjektin.

– Voin mielelläni kantaa seksisymbolin viittaa, jos Suomen kansa sitä oikein haluaa. Eipä siitä voi huono fiilis tulla, laulaja virnistää.

10 vuoden opit

Se oli hirveä vääryys. Yleisö tyrmistyi, kun vuoden 2008 Idolsin ennakkosuosikki Pete Parkkonen tippui kisasta. Pihtiputaalainen sijoittui kolmanneksi, kun finaaliin menivät Koop Arponen ja Anna Puustjärvi, joka nykyisin tunnetaan artistinimellä Anna Puu.

Parkkonen on tänä vuonna miettinyt paljon uraansa, koska sitä on takana kymmenen vuotta. Tuona aikana moni asia on muuttunut. Hänen ensimmäistä levyään myytiin vielä fyysisinä kappaleina, kun nykyisin musiikkia kuunnellaan lähinnä suoratoistopalveluista.

– Aika tuntuu pitkältä, mutta nopealta. Samaan aikaan voi miettiä, että olen vasta urani alussa.

Suuri muutos on tapahtunut myös mediassa. Vielä kymmenen vuotta sitten Parkkosesta lehteen painetuista jutuista puhuttiin vasta seuraavana päivänä. Älypuhelimien aikana uutiset ovat parin tunnin päästä vanhoja.

– Tänään se on kuin Tinder-peliä eli katsotaan uutiset ja mennään seuraavaan.

Koska olin objektoinut itseni videolla, se antoi luvan ihmisille tehdä keikoilla seksuaalista häirintää. Minua kouritaan hiuksista varpaisiin.

Pete Parkkonen kokee, että media on kohdellut häntä suhteellisen hyvin. Hyötyä on ollut enemmän kuin haittaa.

– Julkisuuden kautta olen voinut tuoda musiikkiani ihmisten tietoisuuteen. Julkisuus on ollut 75 prosenttisesti positiivista. Se 25 prosenttia on sitten vahvasti paskaa. Se vie yksityisyyden ja yksityisen elämän.

Kaveriporukan kanssa bailaamaan lähtiessä pitää miettiä, minne menee ja mitä tekee. Laulaja kestää itseään koskevat ikävät jutut, mutta perhettään käsitteleviä juttuja hän ei siedä.

– Keltainen lehdistö osaa myöskin värväillä omat lauseensa mun suuhun. Sekin on nyt tiedossa ja paremmin hallussa kuin kymmenen vuotta sitten. Nyt tietää, mitä suustansa latelee.

Kohta sataa...

"HUHHUH mitä kihelmöintiä musavideon katsominen aiheutti."

Näin kommentoi yksi keskustelija Vauva.fi-sivustolla Pete Parkkosen Kohta sataa -musiikkivideota pari vuotta sitten.

Viivi Huuskan ohjaamalla videolla laulaja sivelee öljyttyä vartaloaan, kuohuviini suihkuaa haarovälistä ja sanat viittaavat suorasukaisesti seksiin.

Kohuhan siitä syntyi. Suomessa ei aiemmin oltu nähty yhtä eroottista musiikkivideota, jossa pääosassa on mies. Sosiaalisessa mediassa osa ihasteli videota, toisten mielestä se esineellisti miehiä.

Parkkosen mukaan tekijät jännittivät vastaanottoa, mutta silti valtava huomio yllätti.

– Emme osanneet odottaa, että se räjähdys olisi ollut noin valtava. Siinä sitten herkuteltiin medialla. Se meni ihan maaliin asti.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

– Kun katson peiliin, näen rehellisen, hymyilevän ja ystävällisen ihmisen, sanoo Pete Parkkonen. Berislav Jurišić / Yle

Video muutti suhtautumisen Pete Parkkoseen. Se konretisoitui etenkin keikoilla. Yleisö oli tarrannut kiinni komeaan mieheen aiemminkin, mutta videon jälkeen hanakoita käsiä tuli huomattavasti enemmän.

– Koska olin objektoinut itseni videolla, se antoi luvan ihmisille tehdä keikoilla seksuaalista häirintää. Minua kouritaan hiuksista varpaisiin.

Satunnaisista tapauksista Parkkonen ei välitä, mutta jatkuvana se ei tunnu kivalta. Silloin laulaja pyrkii lopettamaan tilanteen välittömästi ja kertomaan, että asia ei ole ok.

Suomessa ei ole totuttu, että mies on seksiobjektina ja katseen kohteena Parkkosen tavoin. Ainakaan tänä päivänä.

– Harvoin miehet uskaltavat puhua seksuaalisesta häirinnästä. Se on jollakin tavalla noloa.

Parkkonen kertoo, että hän on puhunut muutaman artistikollegan kanssa seksuaalisesta häirinnästä. Silti aiheesta keskustellaan edelleen vähän. Kuten myös siitä että naiset lähestyvät miehiä aiempaa rohkeammin.

– Sitä ei varmaan ole ennen vanhaan ajateltu, että se olisi väärin. On ajateltu, että se on okei, että nainen koskee miestä, mutta se ei ole okei, että mies koskee naista.

Parkkonen on kuitenkin tyytyväinen, että asiat ovat menossa parempaan päin.

– Tänä päivänä osataan ja uskalletaan puhua. Miehetkin saavat avata suunsa.

Hymypoika

Pete Parkkonen kaivaa esiin hiuslenkin ja pyöräyttää hiuksensa ponnarille. Laulaja jaksaa poseerata kuvaajalle, vaikka takana on lähes 30 haastattelua. Hänestä ollaan kiinnostuneita enemmän kuin koskaan aiemmin.

Parkkonen on juuri julkaissut neljännen albuminsa, Pete. Toinen suomenkielinen levy on artistin mukaan rakkausalbumi, joka on poppia lisämausteilla. Kappaleissa lauletaan elämänkokemuksista, itsensä etsimisestä ja epäröinnistä.

Levyllä on kuitenkin vahva eroottinen fiilis, mikä on jatkumoa Kohta sataa -kappaleelle. Monin paikoin Parkkosen tyyli tuo mieleen amerikkalaislaulaja Lenny Kravitzin esiintymisestä lähtien. Vertailu Kravitziin ei suomalaislaulajaa haittaa.

Parkkonen vaikuttaa olevan tällä hetkellä ihmisten mielissä lähinnä seksiä tihkuva artisti. Kuinka hän itse näkee imagonsa suomalaisten silmissä?

– Kun katson peiliin, näen rehellisen, hymyilevän ja ystävällisen ihmisen. En ole pyrkinyt tekemään mitään sellaista, mitä en ole. Luulen, että olen sellainen hymypoika Suomelle.