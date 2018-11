Enontekiön kaamosta voi nyt seurata nettikameran kautta – “Ihmiset luulevat, että täällä on todella pimeää kaamosaikaan”

EnontekiöEnontekiön kaamosta voi nyt seurata nettikameran kautta. Kaamoskamera – Polar Night Live (siirryt toiseen palveluun) kuvaa Enontekiön kaamosta ympäri vuorokauden, aamuruskoista yön tähtitaivaaseen ja revontuliin. Kaamoskameran tarkoituksena on näyttää maailmalle, että kaamos ei ole pelkkää pimeyttä, vaan paljon värejä ja kauneutta, sanoo Enontekiön kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi.

– Ihmiset ajattelevat, että täällä on todella pimeää kaamosaikaan. Me jotka täällä elämme, niin tiedämme, että kaamos on kaunista aikaa. Kaamoskamera onkin yksi tapa tuoda esiin sitä, että täällä on hyvä elää. Tarkoituksena on tehdä Enontekiötä tunnetuksi, niin asuinpaikkana kuin matkailukohteena, kertoo Heli Nurmi.

Enontekiön kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi. Anni-Saara Paltto / Yle

Kaamoskameralla haetaan maailmanlaajuista huomiota

Kaamoskamerasta aukea näkymä Enontekiön Hetan kirkonkylään. Taustalla näkyvät myös Pyhäkero ja Ounasjärvi. Kylän elämää ja kaamoksen värejä on voinut seurata kameran kautta jo viikon ajan. Tähän mennessä kaamoskameraa on katsottu jo yli 1 000 kertaa. Ajatuksena on, että kaamoskameraa pääsee seuraamaan ainakin siihen saakka, kun aurinko taas saapuu Enontekiölle tammikuun puolessa välissä.

– Tietysti todellisuus on paljon kauniimpi, kuin se jonka kameran kuva antaa ymmärtää. Eihän se täydellisesti välitä sitä aamu- tai iltakajastusta joka täällä on. Herättelee se kuitenkin vähän ihmisiä ja tallentaa hienoja tuokio kuvia, sanoo Heli Nurmi.

Vaikka itse enontekiöläisten ei tarvitsisi kaamosta katsella nettikamerasta, ovat kuntalaiset ottaneet kaamoskameran positiivisesti vastaan. Tarkoituksena on kuitenkin saada kaamoskameralla maailmanlaajuista huomiota.

– Enontekiön kunnalla on taustalla menossa isommat kampanjat eli kerromme ihan maailmanlaajuisesti kaamoskamerasta. Katsotaan sitten miltä katsojaluvut alkavat näyttää kun kampanja etenee, sanoo Nurmi.

Enontekiön kaamoskamera – Polar Night Live

Enontekiön kaamoskamera on tällä kertaa aluksi kokeilu. Kun kaamos loppuu, kunta miettii nettikameran tulevaisuutta ja mahdollista jatkoa.

– Varmaan vähän palautteesta riippuu, että kuinka tämä otetaan vastaan ja millaista palautetta ja näkyvyyttä se saa. Tietysti me mietimme, että olisiko meillä tällainen kamera johonkin muuhunkin vuodenaikaan olemassa, mahdollisesti yöttömän yön aikaan kesällä, miettii Enontekiön kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi.