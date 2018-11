Reidar Särestöniemen taide valloittaa Kaukoitää – naistenvaatteissa

Kotimaan muotimarkkinoilla mainetta niittänyt Jukka Puljujärven designvaatemallisto lähtee valtaamaan Aasian markkinoita Reidar Särestöniemen avittamana. Puljujärven suunnittelemassa hálo-naistenvaatemallistossa on Reidar-vaatesarja, jossa on käytössä kaksi Särestöniemen taideteosta.

Yössä kukkii kummat kukat ja Yksiöinen jää –maalaukset ovat mekoissa, paidoissa ja huiveissa sellaisenaan. Pian julkistetaan kolmas Reidarin maalaukseen pohjautuva kuosi.

Puljujärven Reidar-vaatesarja on ollut markkinoilla puolitoista vuotta. Kotimaassa se on saanut runsaasti julkisuutta, ja asuja on nähty muun muassa viime vuonna Itsenäisyyspäivän juhlissa Presidentinlinnassa. Nyt kiikarissa on Kaukoitä. Asusteita on jo esitelty Etelä-Koreassa ja Japanissa.

– Tällä hetkellä etsimme agenttia, että pääsemme Aasian markkinoille. Nyt meillä avautuu jälleenmyynti Hongkongissa. Se on yksi iso ja tärkeä askel meille, suunnittelija Jukka Puljujärvi sanoo.

Halo from north -yhtiön ja hálo tuotemerkin perustajat vaatesuunnittelija Jukka Puljujärvi ja toimitusjohtaja Marta Valtovirta julistavat lähiaikoina kolmannen Särestöniemi-kuosin Reidar-vaatesarjaan. Valtoviralla on yllään maalaukseen Yksiöinen jää pohjautuva mekko. Vesa Vaarama / Yle

Reidarin maalaukset on kuin tehty vaatteita varten

Jukka Puljujärven ihastus Reidar Särestöniemen taiteeseen juontaa juurensa jo kaukaa.

Puljujärvi on kotoisin Kittilän pohjoisosissa sijaitsevasta Puljun kylästä. Hän törmäsi Reidarin töihin ensimmäisen kerran alakouluikäisenä toisen kittiläläisen taiteilijan Reijo Raekallion kuvataidekerhossa. Kerholaiset kävivät tutustumassa Särestöniemi-museoon, ja ilmeisesti siitä jäi jotain kytemään Puljujärven mieleen.

Kun Puljujärvi perusti yhdessä ex-kollega Marta Valtovirran kanssa hálo-vaatemerkin oli selvää, että Reidarin maalauksia käytetään osassa mallistoa.

Särestöniemen kahvilassa on esillä Jukka Puljujärven suunnittelemia vaatteita. Halo from north oy:n toimitusjohtaja Marta Valtovirta esittelee Reidar-malliston mekkoa, joka on osoittautunut värimaailmaltaan suositummaksi Etelä-Koreassa ja Japanissa. Vesa Vaarama

– Reidarin teokset ovat itse asiassa todella kuosimaisia. Niitä täytyy ajatella kankaalla vaakasuunnassa. Normaalisti kuosi toistuu pystysuunnassa , mutta Reidarin teosten kohdalla täytyy aivot laittaa vaakasuuntaan. Teosta täytyy miettiä siinä suunnassa, että saa sen kuosimaiseksi ja kankaalle, Puljujärvi sanoo.

Maalauksissa on silti paljon muutakin, mikä on saanut Puljujärven ihastumaan Reidarin tuotantoon.

– Ne voimakkaat värit ja struktuuripinta mikä niissä on. Ne on huikeita ja värikkäitä – ja tietenkin lappilaisia.

Aasian markkinoilla vetää parhaiten rauhallisuus

Toinen reidar-kuosinen vaatesarja on huikeaa väri-iloittelua ja se on ollut Suomessakin hyvin suosiossa. Eikä Huurrekoivikko maalaussarjasta kotoisin oleva Yksiöinen jää –kuosikaan ole paljon siitä jäljessä.

Kaukoidässä näyttäisi kuitenkin hillitymmällä vaatteella olevan enemmän kysyntää.

– Kun nyt ollaan tuota Aasiaa kierretty, niin voin omasta kokemuksesta sanoa, että siellä pidetään Huurrekoivikon rauhallisuudesta ja mustavalkoisuudesta. Siinä ehkä heille näkyy luonnonläheisyys paremmin, Puljujärvi sanoo.

–Se on ollut sellainen positiivinen yllätys, että he lämpenevät enemmän luonnonläheisille sävyille.

Vaatesuunnittelija Jukka Puljujärvi tutustui Reidar Särestöniemen taiteeseen jo alakoululaisena. Nyt hän vie sitä maailmalle vaatemallistossaan. Vesa Vaarama / Yle

Mukana on myös Lapin kaipausta

Puljujärvi on asunut nuoruutensa Kittilässä, opiskellut vaatesuunnittelijaksi Rovaniemellä ja asuu ja työskentelee nyt Helsingissä. Tavallaan olosuhteiden pakosta, muodin maailma on Suomessa pääkaupunkiseudulla.

Hänessä kuitenkin taitaa toteutua vanha sanonta: ihminen voi lähteä Lapista, mutta Lappi ei lähde ihmisestä.

–Kyllä mie koen, että tämä koko tuotemerkki on tietyllä tavalla minulle sellainen koti-ikävän osoitus. Tässä minä ammennan paljon sellaisia asioita, mitä kaipaan etelässä työskennellessä.

–Minä käyn täällä neljä kertaa vuodessa tekemässä mallistoa, mutta kyllä sitä koti-ikävää purkaa jollain tavalla tuohon mallistoon, Puljujärvi sanoo.

Reidarin henki on museossa vahvasti läsnä, sekä taiteessa että tunnelmassa. Vesa Vaarama / Yle

Särestö-museo saa tervetullutta julkisuutta

Hálo-vaatemallisto on ensimmäinen kerta Särestöniemi-museon historiassa, kun joku ulkopuolinen taho saa luvan tuotteistaa Reidarin taidetta kaupallisesti.

Museon omassa pikku kaupassa kahvion nurkassa on jonkun verran teoksiin liittyviä tuotteita myynnissä, esimerkiksi mukeja, tarjottimia ja muistipelejä. Huomio kuitenkin kiinnittyy rekissä roikkuviin mekkoihin, paitoihin ja huiveihin. Ja niitä on myös mennyt kaupaksi.

–Syksyllä tilattiin jo täydennystä valikoimaan, sanoo Särestöniemi-museon johtaja Tuija Alariesto.

Vaatesuunnittelija Jukka Puljujärvi ja Särestöniemi-museon johtaja Tuija Alariesto ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Museokaupassa on myynnissä muun muassa taustalla näkyvä Yössä kukkii kummat kukat -tauluun pohjautuva mekko. Vesa Vaarama / Yle

Museon kannalta vaatemallisto on pelkkää plussaa. Reidar Särestöniemen taide elää nyt muutenkin suosion nousukautta ja naistenlehdissä näkyvät reidar-vaatteet ovat ilmaista mainosta.

–Tämä hálo-yhteistyö on aivan mahtava juttu museolle. Ei pelkästään se, että me saamme näkyvyyttä, mutta myös se, että Jukka Puljujärvi on täältä kotoisin. Hän tukee samalla paikallisidentiteettiä, Alariesto sanoo.

Ja tietenkin yhteistyön syntyä ja yhteisen sävelen löytämistä on helpottanut se, että Reidarin taidetta käyttää asiallisesti ja tyylikkäästi paikkakunnan oma poika.