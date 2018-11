Kontrabasisti Kaisa Mäensivu tekee jazz-uraa New Yorkissa: "Bassoa soittavaa naista ihmetellään yhä, mutta kannustavassa mielessä"

Kaisa Mäensivu oli vasta 14-vuotias, kun hän päätti, että kontrabasso on hänen tuleva soittimensa. Kipinä soittimeen syttyi koulun musiikkitunnilla, jossa oppilaat saivat tutustua erilaisin soittimiin.

– Siellä pääsin kokeilemaan bassoa, ja se soundi oli vain sellainen. Vähän sen jälkeen näin Levyraadissa The Corrs-yhtyeen musiikkivideon. Niillä oli mimmi kontrabasistina. Silloin tajusin, että minä haluan myös basistiksi.

New Yorkiin Mäensivun vei ensin opiskelijavaihto Sibelius-Akatemian ja Manhattan School of Musicin välillä. Uudesta oppilaitoksesta löytyi heti samoin ajattelevia opiskelutovereita.

– Siellä koulussa jazz-osasto on paljon moninkertaisesti isompi kuin Suomessa. Minulla oli basso-kollegoitakin vuosiluokalla kuusi, kun täällä Suomessa olin aina ollut se ainoa basisti.

New Yorkia kuvaillaan usein jazzin Mekaksi. Muusikoita on paljon ja taso on kova. Ja juuri se veti Mäensivua puoleensa.

– Halusin tietynlaista painetta. Pientä kilpailua keikoista ja kontakteista. Hyviä muusikoita vaan riittää siellä niin paljon.

Sidewoman soittaa, mutta ei liidaa

New Yorkissaa Mäensivu toimii niin sanottuna sidewomanina, sivunaisena. Termi tarkoittaa sitä, että soitetaan jazz-kokoonpanoissa, joita joku muu johtaa.

– Sidewoman tai sideman on rivi- tai sivumuusikko yhtyeessä. Jazz-bändissä on leaderi, joka on vastuussa usein sävellyksistä ja ohjelmistosta, keikkojen buukkaamisesta, harjoituksisita ja kaikista käytännön asioista. Muut muusikot ovat yhtyeessä töissä.

Yhdistelmään nainen ja kontrabasso suhtaudutaan Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleen Mäensivun mukaan yhä vähän ihmetellen. Oli kyseessä sitten Suomi tai Yhdysvallat.

– Kyllä se aina herättää huomiota, mutta se on useimmin ihan positiivista ja kannustavaa. Ihmiset varmasti tarkoittavat hyvää, mutta itse en ajattele asiaa ollenkaan.

Kotimaassa on oma bändi – ja toinen basso

Kotimaassa Suomessa Kaisa Mäensivulla on oma yhtye Kaisa's Machine, jolle hän säveltää ja jota hän johtaa. Hän on mukana myös neljän naisen yhtyeessä Signe. Se esiintyi viikonloppuna Lontoon Jazz-festivaaleilla nousevien pohjoismaisten yhtyeiden katselmuksessa. Signe on myös syy, miksi Mäensivu on juuri nyt käymässä Suomessa. Yhtye levytti tällä viikolla helmikuussa ilmestyvää albumiaan.

Paljon matkustelevalla Mäensivulla onkin kaksi kontrabassoa. Toinen New Yorkissa ja toinen, yli 100-vuotias Stan-niminen kontrabasso Helsingissä.

– Jazzin historiassa on muutamia merkittäviä Stan-nimisiä henkilöitä, joita fanitan.

Katso Kaisa Mäensivun koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa.