Dinosaurukseksi kasvanut Slush ei ole enää mikään uusi juttu – kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran, nykyinen toimitusjohtaja oli yläasteella

Hupparikansa kokoontuu jälleen messukeskukseen. Tapahtuman ruorissa on nuori mies, joka oli ensimmäisen Slushin aikaan yläasteella.

Kasvuyhtiötapahtuma Slush järjestetään tänä vuonna yhdettätoista kertaa. Ajan suuressa virrassa se on lyhyt hetki, mutta suomalaisessa startup-historiassa kokonainen aikakausi.

Reilun vuosikymmenen kuluessa koko maailma oppi tuntemaan Rovion vihaiset linnut ja Supercellin miljardien eurojen menestyspelit. Pääomasijoittajat ryhtyivät investoimaan pohjolan lupaaviin kasvuyhtiöihin. Yrittäjyys nousi poliitikkojen ja yliopistojen asialistoille.

Slush oli startup-väen yhteinen projekti – ja samalla loistava työkalu uuden yrittäjyyden markkinointiin.

Kuulostaako tutulta? Ei ihme, tarinaa on kerrottu jo noin vuosikymmen.

Yksitoista vuotta on pitkä aika myös Slushin järjestäjien näkökulmasta. Moni tapahtuman narikassa tai lippupisteellä puurtava vapaaehtoinen oli yksitoista vuotta sitten vielä ala-asteen ensimmäisillä luokilla.

Slushin toimitusjohtaa Andreas Saari oli ensimmäisen Slushin aikaan kolme-neljätoistavuotias koulupoika.

Pekka Tynell / Yle

– Yksitoista vuotta sitten olin koulussa ja todella kiinnostunut kaikesta mahdollisesta. Rakastin uusien kielten oppimista ja harrastin marginaalilajeja, kuten alamäkipyöräilyä, kilpakeilausta ja lacrossea, Saari muistelee.

– Se kaikki kehitti kykyä oppia uutta. Toisaalta minusta ei tullut minkään yksittäisen alan eksperttiä.

Steiner-pedagogiikkaa toteuttavan Elias-koulun käynyt nuori mies päätyi Aalto-yliopistoon lukemaan tuotantotaloutta. Slush-töissä Saari ahersi muutaman vuoden ajan ja näytti kykynsä. Nyt hänen vastuullaan on suomalaisen kasvuyhtiökulttuurin kruununjalokivi.

Ainakin numeroiden valossa kaikki näyttää olevan kunnossa.

Juha-Matti Mäntylä / Yle

Andreas Saaren mukaan 20 000 vierasta on hyvä luku. Enempää Messukeskukseseen ei mahdu. Slushilla on sitä paitsi tärkeämpiäkin mittareita kuin kävijämäärä. Niistä keskeisimmät ovat startup-yrittäjien määrä ja nuoriin yrityksiin rahaa panostavien sijoittajien määrä.

Kuten yllä oleva kaavio kertoo, nämä mittarit jatkavat nousuaan.

– Toisaalta paikalla on 450 johtoryhmätason johtajaa suurista eurooppalaisista yhtiöistä. Juuri heitä kasvuyhtiöt haluavat asiakkaikseen, Saari sanoo.

Paikalla on siis yrittäjiä, sijoittajia ja kiinnostavia asiakasyrityksiä. Näiden lisäksi kasvuhankkeille tarvitaan julkisuutta. Slushiin kokoontuukin noin 650 toimittajaa muun muassa New York Timesista, Wall Street Journalista ja Forbesista.

Kiinnostusta olisi enemmänkin.

– Skriinaamme mediat todella tarkasti, ihan kaikki bloggarit eivät tapahtumaan mahdu, Saari sanoo.

Slushissa on tänä vuonna myös satoja tutkijoita, joiden tutkimushankkeista löydetään kenties seuraavat menestystarinat.

Tätä porukkaa Slushin järjestäjät yrittävät törmäyttää, ristiinpölyttää ja saattaa eri tavoilla yhteen. Viime vuonna Slushin verkkopohjaisen match making -työkalun avulla järjestettiin 7 000 tapaamista. Tänä vuonna vielä merkittävästi enemmän.

Andreas Saari Tiina Jutila / Yle

Dinosaurusten tauti

Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän löytyy niitä, joiden mielestä kaikkien aikojen paras Slush järjestettiin vuonna 2009 tai 2011. Osittain kyse on menneisyyden nostalgisoinnista – toisaalta kasvaessaan tapahtumilla on taipumus väljähtyä.

Slushin etuna on, että sen järjestäjät ovat nuoria ja toimitusjohtajuus vaihtuu muutaman vuoden välein.

Tekijöidensä näkökulmasta Slush on kuitenkin ollut olemassa käytännössä "aina". Se saattaa synnyttää harhan, että menestys olisi jonkinlainen automaatti. Andreas Saaren mukaan Slushin järjestäjät taistelevat tätä vastaan.

– Emme voi ikinä luottaa siihen, että meitä pidetään relevantteina. Siksi rakennamme kaiken startup-yrittäjien ympärille. He ovat tuomarimme, Saari sanoo.

Yrittäjälähtöisyys myös näkyy. Satunnaisesta vieraasta saattaa jopa tuntua, että tapahtumasta puuttuvat vetonaulat.

Al Gore puhumassa Slushissa 30. marraskuuta 2017. Tiina Jutila / Yle

Tällä kertaa ei superjulkkiksia

Juuri yrittäjien toiveesta lavalla ei tänä vuonna nähdä Yhdysvaltain entisen varapresidentti Al Goren kaltaisia superjulkkiksia viime vuoden tapaan. Suurta yleisöä ei kosiskella.

– Tämän vuoden fokus on ollut se, että maailman suurimpien keynote-puhujien sijasta lavalla on ihmisiä, jotka ovat itse rakentaneet menestyneitä kasvuyrityksiä. He kertovat omista osaamisalueistaan, Saari sanoo.

Tällaisia oman alansa tähtiä ovat esimerkiksi Amazonin teknolgiajohtaja Werner Vogels, Googlen johtaja Bradley Horowitz ja Spotifyn henkilöstöjohtaja Katarina Berg. Vogels kertoo ohjelmistotuotteen skaalaamisesta koodisuunnittelun näkökulmasta, Horowitz tuotejohtamisesta sekä design-lähestymisestä, Berg kasvuyhtiön henkilöstöprosessien rakentamisesta.

Saaren mukaan juuri yrittäjät ovat tällaisia konkreettisia näkökulmia toivoneet. Tapahtuma taistelee mammuttitautia vastaan kääriytymällä ydintehtäväänsä.

Saaren mukaan yrittäjät ovat toivoneet myös mahdollisuutta "pikamentorointiin".

– Tapahtuman puhujat ja kokeneet sijoittajat antavat aikaansa alkuvaiheen startup-yrityksille. Sitä pilotoitiin jo viime vuonna ja jatketaan nyt, Saari sanoo.

Joka vuosi nollasta

Andreas Saaren mukaan Slush ei jumiudu menneeseen. Työt aloitetaan joka kerta puhtaalta pöydältä, ja tapahtumasta tulee tiiminsä näköinen.

Järjestäjät saavat paljon arvokasta tukea tapahtuman vanhoilta vetäjiltä, hallituksen jäseniltä ja lähipiiriin kuuluvilta sijoittajilta sekä yrittäjiltä. Tarvittaessa vanhoille Slush-veteraaneille voidaan kuitenkin todeta, että tällä kertaa asiat tehdään toisin.

– Totta kai olen joskus sanonut niin. Olen tehnyt sitä paljon, Andreas Saari sanoo.

– Siinä mielessä se on ollut myös helppoa, että kaikki nämä ihmiset ovat täysin samaa mieltä yhdestä asiasta – Slushin pitää näyttää aina kulloiseltakin tekijätiimiltä.

Kasvuyhtiötapahtuma Slush järjestetään tiistaina ja keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa.