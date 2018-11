Luodossa Pohjanmaalla todettu tuhkarokkotapaus – useita kymmeniä altistuneita

Sairastunut on esikouluikäinen lapsi. Tauti vahvistettiin tänään tuhkarokoksi.

Terveysviranomaisten mukaan lapsi on ollut perheensä kanssa matkoilla Lähi-idässä, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Alueella on käynnissä tuhkarokkoepidemia.

Tuhkarokolle on useita kymmeniä altistuneita. Altistuneisiin kuuluvat lapsen perhe ja perheen lähipiiriä. Lapsi on ollut tartuttavuusaikana kotinsa lisäksi ainakin päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä ja Risohällin rukoushuoneella pidetyissä seuroissa ja pyhäkoulussa.

Tartunnan saanutta lasta ei ole rokotettu. Myös altistuneista useat kymmenet ovat puutteellisesti rokotettuja tai rokottamattomia.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä yhdeksästä yhteentoista vuorokautta.

THL:stä kerrotaan, että mahdollisia altistuneita on kartoitettu eilisestä lähtien ja työ jatkuu edelleen. Tartunnan jäljitykseen osallistuvat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kuntien tartuntatautihenkilökunta sekä THL.

Mikä tuhkarokkoon sopivia oireita ilmaantuu, ihmisiä ohjeistetaan ottamaan ensin yhteyttä puhelimitse omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen.

Uutista päivitetään.